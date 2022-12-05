Армия Украины уничтожила "самый результативный" экипаж Ка-52 оккупантов РФ

Днепровская зенитная ракетная бригада Воздушных сил ВСУ сбила боевой вертолет оккупантов России Ка-52, в котором находился "самый результативный экипаж" российских войск. У захватчиков было "шесть орденов мужества на двоих".
Как сообщает пресс-служба Управления стратегических коммуникаций, об сбитом экипаже рассказали российские пропагандисты.
"Экипаж „Бороды" был самым результативным экипажем группировки. Они были лучшими из лучших. Шесть орденов мужества на двоих", - отметили в Telegram-каналах.
Момент сокрушения вражеского Аллигатора попал на видео.
Напомним, Ка-52 – новейший российский боевой вертолет, который оккупанты используют для разведки местности и координации действий боевой авиационной группы. Вертолет способен атаковать живую силу, бронированную технику и воздушные цели. Стоимость одной единицы вертолета оценивается в 16 миллионов долларов.
Война России против Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сделал заявление о том, что глава Кремля Путин пытается использовать зиму как оружие. Москва наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре. Однако Путину не удастся остановить Украину.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что у ВСУ есть ценные успехи на направлении Сватово-Кременная. По мнению Гайдая, на освобождении Луганщины уйдет определенное время, поскольку захватчики смогли закрепиться в области.
Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала, что армия Украины работает над тем, чтобы выбить российских оккупантов с Кинбурнской косы. Операция идет в режиме тишины. Враг несет большие потери, но быстро пополняет силы.
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