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Армия Украины уничтожила "самый результативный" экипаж Ка-52 оккупантов РФ

5 декабря 2022, 14:12
Пропагандисты страны-оккупанта России заявили, что у сбитого силами обороны Украины экипажа захватчиков было "шесть орденов мужества на двоих".
Войска ПВО ВСУ сбили Ка-52
Войска ПВО ВСУ сбили вражеский вертолет Ка-52 - экипаж погиб / Скриншот соцсети

Днепровская зенитная ракетная бригада Воздушных сил ВСУ сбила боевой вертолет оккупантов России Ка-52, в котором находился "самый результативный экипаж" российских войск. У захватчиков было "шесть орденов мужества на двоих".

Как сообщает пресс-служба Управления стратегических коммуникаций, об сбитом экипаже рассказали российские пропагандисты.

"Экипаж „Бороды" был самым результативным экипажем группировки. Они были лучшими из лучших. Шесть орденов мужества на двоих", - отметили в Telegram-каналах.

Момент сокрушения вражеского Аллигатора попал на видео.

ВСУ сбили Ка-52 Аллигатор
Украинские войска сбили российский Ка-52 Аллигатор / Скриншот соцсети

Напомним, Ка-52 – новейший российский боевой вертолет, который оккупанты используют для разведки местности и координации действий боевой авиационной группы. Вертолет способен атаковать живую силу, бронированную технику и воздушные цели. Стоимость одной единицы вертолета оценивается в 16 миллионов долларов.

Война России против Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сделал заявление о том, что глава Кремля Путин пытается использовать зиму как оружие. Москва наносит ракетные удары по энергетической инфраструктуре. Однако Путину не удастся остановить Украину.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что у ВСУ есть ценные успехи на направлении Сватово-Кременная. По мнению Гайдая, на освобождении Луганщины уйдет определенное время, поскольку захватчики смогли закрепиться в области.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк сказала, что армия Украины работает над тем, чтобы выбить российских оккупантов с Кинбурнской косы. Операция идет в режиме тишины. Враг несет большие потери, но быстро пополняет силы.

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