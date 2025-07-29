РФ ударила из РСЗО в ходе раздачи помощи на Харьковщине: много погибших и раненых

По предварительным данным, в результате обстрела погибли пятеро мирных жителей, есть раненые.

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РФ ударила по Новоплатоновке / Коллаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Что известно:

РФ обстреляла из РСЗО село Новоплатоновка

Четверо мирных жителей получили ранения, еще пятеро - погибли

Армия страны-агрессора РФ обстреляла, по предварительным данным из РСЗО, село Новоплатоновка Боровской территориальной громады Изюмского района Харьковской области во вторник утром, 29 июля.

"В результате вражеской атаки загорелся местный магазин. Площадь пожара пока уточняется. По предварительным данным, в результате обстрела погибли пятеро мирных жителей, еще трое получили ранения различной степени тяжести", - сообщили в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Харьковской области.

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Начато досудебное следствие по ч. 2 ст. 438 (военные преступления) Уголовного кодекса Украины.

По обновленным данным, в результате утреннего вражеского обстрела Новоплатоновки, четверо мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, еще пятеро - погибли.

/ t.me/dsns_telegram

По его информации ГУ НП в Харьковской области, ВС РФ открыли огонь из РСЗО по магазину, где люди получали гуманитарную помощь.

"В результате вражеской атаки загорелся местный магазин, где выдавали гуманитарную помощь гражданским гражданам. Поврежден автомобиль и частные дома, расположенные рядом", - добавили в Нацполиции.

Что говорят в ГСЧС

По данным ГСЧС, россияне ударили по мирным жителям, когда те собрались вместе, чтобы получить гуманитарную помощь.

Как добавили в ГСЧС, россияне также обстреляли село Пески-Радьковские на Харьковщине. Возникли пожары в здании магазина и в частном жилом доме.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Ранее сообщалось о том, что оккупанты ударили КАБами по жилому району Сум, есть разрушения и пострадавшие. В жилом районе Сум повреждены многоэтажки, торговый центр и многочисленные автомобили в результате удара.

Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ ударила двумя КАБами по Харькову, один удар – по многоэтажке. Второй "прилет" - по гражданскому предприятию, вспыхнул пожар.

Как писал Главред, ранее российские войска нанесли удар по Черкассам. В городе прогремели взрывы, была слышна работа противовоздушной обороны, пострадали как минимум семь человек.

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Об источнике: Национальная полиция Украины Национальная полиция Украины - центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий охрану прав и свобод человека, противодействие преступности, поддержание публичной безопасности и порядка. Деятельность Национальной полиции направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра внутренних дел в соответствии с законом, пишет Википедия.

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