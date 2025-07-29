"Избаловала любовью и нежностью": Денисенко впервые подтвердила развод публично

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик больше не пара - теперь официально.

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Наталка Денисенко развод - актриса впервые назвала Андрея Фединчика бывшим / коллаж: Главред, фото: instagram.com/natalka_denisenko

Вкратце:

Денисенко и Фединчик развелись в мае 2025 года

Пара прежде молчала о разрыве, однако теперь Наталка готова говорить

Украинская актриса Наталка Денисенко спустя почти три месяца после развода впервые открыто заговорила о расставании с украинским актером и воином Андреем Фединчиком. Пара была вместе 8 лет.

В беседе с Люкс ФМ артистка впервые назвала мужа бывшим в контексте разницы взглядов на воспитание их общего сына. "Мой бывший муж Андрей Фединчик говорит, что я очень его избаловала своей женской любовью, нежностью. Но сейчас у него есть все возможности быть с ним рядом больше времени и воспитывать его. Мне кажется, что я закладываю в него то, что женщина – она такая нежная, умеет любить, заботиться", - говорит Денисенко.

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Также актриса отметила, что скоро расскажет больше о разводе, хотя и не пережила этот эпизод своей личной жизни до конца. "Да, я готова об этом говорить. Не могу сказать, что я все пережила в своей душе по этой теме", - призналась она.

К слову, сейчас Наталка Денисенко одинока. "Я много работаю. Все свое свободное время я уделяю здоровью или сыну. На личную жизнь у меня времени нет", - поделилась звезда.

Наталка Денисенко развод - актриса впервые назвала Андрея Фединчика бывшим / Скриншот YouTube

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О персоне: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - украинская актриса кино, театра и дубляжа. Пробует свои силы в режиссуре. Наиболее известна ролями в сериалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" и пр.

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