Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видео

Ани Лорак жестко отнеслась к сыну своего мужа Исаака Виджраку.

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Лорак жестоко обошлась с сыном мужа / Коллаж Главред, фото скриншот, Instagram/isaac_vidjrakou

Кратко:

Что сделала Ани Лорак

Как она обошлась с сыном Виджраку

Когда-то известная украинская певица, а сейчас предательница Ани Лорак, которая продолжает развлекать жителей страны-оккупанта РФ, попала на видео своей дочери, где попыталась станцевать танец, следуя молодежным трендам.

Соответствующим видео поделилась в социальной сети ТикТок поделилась ее дочь София. На видео две барышни танцуют под современный трек и к ним подбегает маленький кудрявый мальчик, сын ее мужа Исаака Виджраку.

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Малыш сначала подбегает к Лорак и обнимает ее. Однако надменная певица игнорирует мальчика, даже не глянув в его сторону.

Между тем ее дочь София замечает малыша и даже неловко пытается обнять его, на скорую руку прижимая к себе.

Комментаторы под видео также заметили жесткость Лорак по отношению к сына мужа.

Лорак возмутила поведением по отношению к ребенку / Скриншот ТикТок

Лорак возмутила поведением по отношению к ребенку / Скриншот ТикТок

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Ани Лорак - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Исаак Виджраку рассказал, что он чувствует к Ани Лорак. Он считает, что "любить, по-настоящему любить — это снять доспехи, заглушить сомнения и идти в неизвестность с распростертыми объятиями". Также он начал философствовать о храбрости в отношениях.

Также ранее предательница Ани Лорак сообщила, что скоро выйдет ее новая песня. Лорак часто критикуют за молчание о войне в Украине, внешний вид и роман с испанцем Исааком Виджраку, которого считают альфонсом. Но в этот раз под удар попало и творчество певицы.

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О персоне: Ани Лорак Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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