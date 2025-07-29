"Зарабатывал деньги, а жил в Германии": Олег Винник разоткровенничался о "поддержке" Украины

Винник рассказал, зачем приезжал в нашу страну на самом деле.

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Олег Винник сейчас - певец рассказал о своих заработках / коллаж: Главред, фото: tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Кратко:

Олег Винник рассказал, что приезжал в Украину зарабатывать деньги

Своей поддержкой он считает налоги, которые он тут платил до отъезда в первые дни войны

Певец Олег Винник развернул целую кампанию по оправданию себя в глазах украинцев, который были разочарованы его побегом из страны в начале полномасштабной войны, - в своих блогах он "развенчивает мифы" о себе. Впрочем, это лишь усугубляет общественное недоумение.

Так, к примеру, артист, который ранее заявлял, что выехал из Украины по состоянию здоровья, проговорился, что в Германию он приехал домой, а паспорта Украины он не имеет уже более двадцати лет. После этого и демонстративный патриотизм Винника вызвал сомнение - выходит, что в нашу страну он просто приезжал на заработки.

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Однако и этот "миф" певец решил опровергнуть. Он записал новый ролик - "Он зарабатывал деньги на нас, а жил себе в Германии, и помогает ли Олег Украине?". Но и в этот раз опровержение получилось крайне двояким: с заработков за творческую деятельность в нашей стране он якобы платил налоги, о чем у него есть соответствующие документы (какие именно, Олег уточнять не стал), но про помощь Украине он скромно промолчал. Зато потребовал к себе справедливости и объективности.

"Помимо всей моей благотворительности в жизни и помощи с первых дней полномасштабного вторжения в Украину, я платил налоги в Украине - честно, прозрачно, официально. В бюджет Украины. За каждую заработанную мной гривну. Не воровал деньги, не брал их в конвертах, не хранил их в офшорах. Я 25 лет проживаю в Германии. Последние годы я, конечно, работал в Украине - там, где было много концертов, там, где была моя дорогая публика, были телевизионные съемки, фильмы, рекламы, многое другое. Конечно, нужно платить налоги в стране, в которой ты работаешь. Это не зависит от того, проживаешь ты там или нет. Конечно, у меня для этого есть официальный документ, подтверждающий этот факт. Поэтому давайте будем объективными, справедливыми, уважать друг друга, любить друг друга", - заявил Олег Винник.

Общественность в комментариях разделилась на два лагеря: солидарных, которые поддерживают артиста, что бы он не рассказывал, и тех, кто отнесся к его новым заявлениям скептически.

Олег Винник сейчас - певец рассказал о своих заработках / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Олег Винник сейчас - певец рассказал о своих заработках / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

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О персоне: Олег Винник Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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