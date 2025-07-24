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"Не вранье, а унижение": нервный Олег Винник рассказал, каким образом оказался в Германии во время войны

Анна Подгорная
24 июля 2025, 16:11
165
Прежде Винник оправдывал свой отъезд болезнью.
Олег Винник
Олег Винник покинул Украину - как певцу это удалось / коллаж: Главред, фото: facebook.com/baron.valeriia, tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

Кратко:

  • Олег Винник выехал из Украины еще в 2022 году
  • Артист отмечает, что не считает себя беглецом, и раскрыл правду о своем отъезде

Певец Олег Винник устроил хит-парад оправданий: вскоре после начала полномасштабной войны он покинул страну, и молчал практически два года. В связи с этим артиста считали беглецом.

Лишь недавно в своих блогах Винник стал рассказывать свою версию событий. К примеру, признался, что не имеет паспорта Украины, так что фактически он не сбежал от родины, а уехал домой - в Германию. Теперь же певец решил поделиться, как именно ему это удалось.

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"Миф – он выезжал из Украины под одеялом или, как кто-то пишет, под пледиком. Ну тут вы обижаете не только меня, но и Украину. Если вы верите, что из Украины можно сбежать под одеялом, это не обо мне. И скорее всего, это ваше представление о безопасности государства Украина. Мы же говорим о государстве Украина, а не о стране третьего мира. В Украине есть действующие законы, есть пограничная государственная служба, есть документы, есть проверки. Если я мог въехать, выехать, вообще пересечь границу Украины, значит, для этого у меня были официальные документы, которые подтверждали мое постоянное место проживания в Германии. Так что никуда я не убегал, я ехал к своему сыну в Германию, домой. Поэтому меня и выпустили", - заявил Олег Винник и еще раз подчеркнул, что уже более 20 лет является резидентом Германии.

К слову, в комментариях мнения разделились: одни поддерживают артиста, другие считают его рассказ не очень убедительным.

Олег Винник
Олег Винник покинул Украину - как певцу это удалось / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original
Олег Винник
Олег Винник покинул Украину - как певцу это удалось / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original
Олег Винник
Олег Винник покинул Украину - как певцу это удалось / tiktok.com/@olegg.vynnyk.original

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О персоне: Олег Винник

Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

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