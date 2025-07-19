Олег Винник вызверился на своих хейтеров и развенчал мифы о себе

Олег Винник поделился своими размышлениями со своими поклонниками.

https://glavred.info/starnews/oleg-vinnik-vyzverilsya-na-svoih-poklonnikov-i-razvenchal-mify-o-sebe-10682804.html Ссылка скопирована

Олег Винник выступил с заявлением / коллаж: Главред, фото: instagram.com/diamondhall.cz, ua.depositphotos.com

Кратко:

О чем сообщил Олег Винник

Какие мифы он развенчал о себе

Украинский певец Олег Винник, который сбежал за границу еще в начале полномасштабной войны в Украине, выступил с радикальным заявлением.

На своей официальной TikTok-странице певец сделал заявление о том, что долгое время не выходил на связь из-за конфликта с экс-продюсером Александром Горбенко, который отобрал у него соцсети для общения с поклонниками.

видео дня

Олег Винник / ua.depositphotos.com

"Я вышел, потому что достаточно молчать и слушать, как за меня говорят другие. Вы говорите, что я молчал. С начала войны я выразил свою четкую и непоколебимую позицию. После конфликта, о котором вы очень хорошо знаете, у меня отобрали соцсети и удалили всю информацию. Кстати, над этим занимаются адвокаты. Надеюсь, что в ближайшее время их верну. Я давал интервью и все мы хотим услышать правду, но ее не любим. Я получил столько хейта и оскорблений, что решил ничего не говорить, а тихо делать свое дело на благо своей Родины", — отметил певец.

Олег Винник / ua.depositphotos.com

Артист также добавил, что готов развенчать и миф номер 2 о том, что он якобы не помогал Украине с начала полномасштабного вторжения России.

"Миф №2 — якобы я не помогал и не помогаю Украине. Специально для диванных, невежественных критиков, которые сидят по норам и болтают, выдумывают разную чушь. Когда-то вам будет стыдно за это, я надеюсь. Я помогал еще до полномасштабного вторжения, просто об этом я не люблю говорить. Об этом не говорят, а просто делают свое дело. В начале войны я не побежал делать различные видео, где я составляю ящики, переношу ящики или покупаю машины, или броники, или дроны. Многое было сделано, и я буду это делать. У меня есть что показать. Правда — громче любых слухов", — подчеркнул артист.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, беглец Влад Яма опубликовал архивное фото в честь дня своего рождения. На снимок отреагировала его теща и впервые публично высказалась о нем.

Олег Винник / инфографика: Главред

А также первая леди Украины Елена Зеленская посетила Италию для официальной встречи она выбрала коричневый брючный костюм и подчеркнула талию поясом. Образ она дополнила брошкой и сделала аккуратную прическу с собранными волосами.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Олег Винник? Олег Винник - украинский певец, композитор и автор песен. Активную карьеру начал в Германии, Австрии и Швейцарии в качестве актера мюзиклов. С 2011 года покоряет украинскую сцену. Выпустил 6 студийных альбомов. В первые дни полномасштабной войны в Украине покинул страну и оборвал связь с поклонниками. Лишь в июне 2023 года Винник дал первое интервью, в котором признался, что такое решение было продиктовано неназванной болезнью.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред