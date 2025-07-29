Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Новые условия службы для мужчин 60+: юрист разъяснила, где и как они будут служить

Руслан Иваненко
29 июля 2025, 18:54
24
Военные 60+ проходят двухмесячный испытательный срок перед заключением контракта и получают решение командира.

Мобилизация
Добровольцы 60+ могут согласиться на службу в зоне боевых действий и получить повышенные выплаты до 100 тысяч гривен / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

видео дня
  • Мужчины 60-70 лет могут добровольно подписать военный контракт
  • Контракт заключается на год, выплаты - от 20 тысяч грн
  • На фронт - только по личному желанию

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 до 70 лет добровольно поступать на военную службу по контракту. Речь идет о гражданах, которые изъявят желание служить в армии во время военного положения, пройдут медицинскую комиссию и испытательный срок.

Военный юрист Татьяна Козян в комментарии УНИАН рассказала, как именно будет работать новый механизм. По ее словам, перед заключением контракта граждане в возрасте 60+ будут проходить двухмесячный испытательный срок, после чего решение о дальнейшей службе принимает непосредственный командир.

Обязанности и место службы военных 60+

Контрактники в возрасте 60+ будут выполнять задачи в тылу - в частях обеспечения, логистики, связи, ремонта. Они также могут быть консультантами или инструкторами в учебных центрах. Кроме того, им доступна служба в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и подразделениях территориальной обороны, однако не на передовой.

Продолжительность контракта и денежное обеспечение

Условия контракта для 60+ соответствуют стандартам для других добровольцев во время военного положения: сроком на один год. Месячное денежное обеспечение составит от 20 тысяч гривен, с возможными дополнительными надбавками. Если доброволец согласится служить в зоне боевых действий, выплаты могут вырасти до 100 тысяч гривен.

"Лицам в возрасте более 60 лет не предусмотрена выплата миллиона гривен", - отметила Татьяна Козян в комментарии УНИАН.

Степени пригодности к военной службе, мобилизация
Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Контракт для мужчин 60+: право будут иметь только ценные специалисты

Мужчины в возрасте от 60 лет не смогут массово заключать контракты для службы в Вооруженных силах Украины. Такое право получат лишь ограниченный круг особо ценных специалистов с критически важными знаниями для обороны. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил народный депутат Федор Вениславский.

Он также отметил, что Министерство обороны и Генеральный штаб поддерживают идею добровольной военной службы для старших мужчин, но подчеркивают необходимость предотвратить возможные злоупотребления.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Верховная Рада 15 июля продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 5 ноября текущего года.

30 июня правительство поддержало законопроект, который вносит правки в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Отныне добровольцы, которые проходили службу в рамках проекта "Контракт 18-24", будут иметь 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации.

Кроме того, депутаты Верховной Рады Украины предложили новый законопроект №13335, который позволяет временно оформлять бронирование для мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации.

Читайте также:

Об источнике: УНИАН

Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

мобилизация война в Украине пенсионеры мобилизация в армию новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Трамп шокирован Путиным и запускает новый план по завершению войны

Трамп шокирован Путиным и запускает новый план по завершению войны

19:00Мнения
"Дроны Италмас - настоящая беда": украинский город в большой опасности

"Дроны Италмас - настоящая беда": украинский город в большой опасности

18:45Война
Оккупационная власть надоела: в Донецке поднялся бунт, что требуют люди

Оккупационная власть надоела: в Донецке поднялся бунт, что требуют люди

18:11Война
Реклама

Популярное

Ещё
6 знаков зодиака ждут хорошие новости 29 июля: кто попал в список везунчиков

6 знаков зодиака ждут хорошие новости 29 июля: кто попал в список везунчиков

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 29 июля: что происходит на фронте (обновляется)

"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

"Попробуйте только": Алла Пугачева поставила журналистов на место

Поклонники не узнали Тину Кароль - что она изменила во внешности

Поклонники не узнали Тину Кароль - что она изменила во внешности

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видео

Лорак жестоко обошлась с маленьким сыном своего мужа на видео

Последние новости

19:27

Когда священник может рассказать чужую исповедь: отец Филюк назвал единственный случай

19:24

Любимцы финансовой Фортуны: кому из знаков в августе повезет с деньгами

19:09

Кара Божья или нечто большее: что говорит Библия о саранче и ее предназначении

19:00

Трамп шокирован Путиным и запускает новый план по завершению войнымнение

18:54

Новые условия службы для мужчин 60+: юрист разъяснила, где и как они будут служить

Погода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и градеПогода в августе удивит: синоптик предупредила о сильной жаре и граде
18:46

РФ може використати термобаричну зброюмнение

18:45

"Дроны Италмас - настоящая беда": украинский город в большой опасности

18:43

Почему Полтава так называется: историки нашли ответ, который разгадывали веками

18:39

"Избаловала любовью и нежностью": Денисенко впервые подтвердила развод публично

Реклама
18:17

Кейт Миддлтон и принц Уильям готовятся к важным переменам

18:11

Оккупационная власть надоела: в Донецке поднялся бунт, что требуют люди

18:10

"Путин страдает от приступа дежавю": какое единственное решение Трампа повлияет на диктатора

18:01

Начнется "белая полоса": что обязательно нужно сделать 30 июля, приметы

17:52

"Просил его бросить": генерал рассказал о ранении и спасении Буданова

17:36

Враг возле города: в РВА заявили о сложной ситуации на горячем направлении

17:35

Ультиматум Трампа Путину: у Зеленского спрогнозировали неожиданный результат

17:14

Часть украинских беженцев в Германии может остаться без выплат: что произошло

16:52

Россияне снимали скальп: мать модели Ковальчук раскрыла жуткие подробности дела

16:51

Что больше всего любит саранча: ТОП-5 растений, которые она уничтожает первыми

16:44

РФ собственного ВПК недостаточно: разведка сообщила о привлечении еще одной страны

Реклама
16:42

Доллар и евро рванули в крутое пике - новый курс валют

16:22

Где число 787: только самым внимательным удастся ее заметить за 7 секунд

16:14

РФ ударила из РСЗО в ходе раздачи помощи на Харьковщине: много погибших и раненых

16:00

Украина может только через год накопить важное оружие: о чем идет речь

15:59

Независимость в ритме украинских хитов: телеканал ТЕТ покажет большой праздничный концерт ко Дню Независимости Music Box Fest

15:55

Украине передадут новое высокоточное оружие: как это повлияет на ситуацию на фронте

15:52

Зубная паста - от мозга мышей до фторированных гелей: как чистили зубы тысячелетиями

15:40

Пауки в доме могут быть нашими помощниками: ученый рассказала секрет

15:40

Украинцам будут компенсировать стоимость продуктов: как получить выплату

15:27

"Хотели увидеть мертвым": командир "Волков Да Винчи" рассказал о покушении ФСБ

15:20

Когда выкапывать свеклу по лунному календарю в 2025 году — благоприятные дни

15:08

"Зарабатывал деньги, а жил в Германии": Олег Винник разоткровенничался о "поддержке" Украины

15:04

В Украине из обращения исчезнет еще одна монета: названа причина и номинал

15:02

В Украине кардинально изменились правила сдачи на права: что ждет водителей

14:54

"У него кровь под ногтями": в Сенате пригрозили мощным ударом "мяснику"-Путину

14:53

Могут спровоцировать бунт в РФ: пропагандисты испугались атак украинских дронов

14:25

Дожди с грозой накроют Украину: жителей нескольких областей предупредили о сильных осадках

14:15

Была на 7 месяце беременности: ракетный удар РФ унес жизнь 23-летней женщины

14:11

Стоимость базового продукта побьет рекорд: на сколько подскочит цена в августе

14:02

У Путина нагло ответили на ультиматум Трампа: Ермак раскрыл цель Кремля

Реклама
13:48

После скандала с гендиректором: Месси "поймали" на концерте Coldplay с горячей брюнеткой

13:43

Разница колоссальная: как в августе изменятся цены на овощи и фрукты в Украине

13:15

Гороскоп Таро на завтра 30 июля: Овнам - перемены, Тельцам - решение для себя

12:55

"Немного подбухнула": предательница Ани Лорак озадачила своим состоянием

12:50

Ситуация ухудшается: в Reuters предупредили о прорыве армии РФ к Покровску

12:47

Выглядит жутко: в Украине нашли редкий, но деликатесный гриб

12:36

Сколько будет стоить доллар и евро осенью: эксперт дал неожиданный прогноз

12:04

Кого в первую очередь могут мобилизовать с 1 августа 2025 года: список

11:59

Зеленский подписал закон о военной подготовке студентов: кого коснется

11:58

Уже с 31 июля: в Украине существенно вырастут тарифы на свет

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять