Новые условия службы для мужчин 60+: юрист разъяснила, где и как они будут служить

Кратко:
- Мужчины 60-70 лет могут добровольно подписать военный контракт
- Контракт заключается на год, выплаты - от 20 тысяч грн
- На фронт - только по личному желанию
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 до 70 лет добровольно поступать на военную службу по контракту. Речь идет о гражданах, которые изъявят желание служить в армии во время военного положения, пройдут медицинскую комиссию и испытательный срок.
Военный юрист Татьяна Козян в комментарии УНИАН рассказала, как именно будет работать новый механизм. По ее словам, перед заключением контракта граждане в возрасте 60+ будут проходить двухмесячный испытательный срок, после чего решение о дальнейшей службе принимает непосредственный командир.
Обязанности и место службы военных 60+
Контрактники в возрасте 60+ будут выполнять задачи в тылу - в частях обеспечения, логистики, связи, ремонта. Они также могут быть консультантами или инструкторами в учебных центрах. Кроме того, им доступна служба в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и подразделениях территориальной обороны, однако не на передовой.
Продолжительность контракта и денежное обеспечение
Условия контракта для 60+ соответствуют стандартам для других добровольцев во время военного положения: сроком на один год. Месячное денежное обеспечение составит от 20 тысяч гривен, с возможными дополнительными надбавками. Если доброволец согласится служить в зоне боевых действий, выплаты могут вырасти до 100 тысяч гривен.
"Лицам в возрасте более 60 лет не предусмотрена выплата миллиона гривен", - отметила Татьяна Козян в комментарии УНИАН.
Контракт для мужчин 60+: право будут иметь только ценные специалисты
Мужчины в возрасте от 60 лет не смогут массово заключать контракты для службы в Вооруженных силах Украины. Такое право получат лишь ограниченный круг особо ценных специалистов с критически важными знаниями для обороны. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил народный депутат Федор Вениславский.
Он также отметил, что Министерство обороны и Генеральный штаб поддерживают идею добровольной военной службы для старших мужчин, но подчеркивают необходимость предотвратить возможные злоупотребления.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Верховная Рада 15 июля продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 5 ноября текущего года.
30 июня правительство поддержало законопроект, который вносит правки в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Отныне добровольцы, которые проходили службу в рамках проекта "Контракт 18-24", будут иметь 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации.
Кроме того, депутаты Верховной Рады Украины предложили новый законопроект №13335, который позволяет временно оформлять бронирование для мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации.
Читайте также:
- Украина может только через год накопить важное оружие: о чем идет речь
- У Путина нагло ответили на ультиматум Трампа: Ермак раскрыл цель Кремля
- "Дроны Италмас - настоящая беда": украинский город в большой опасности
Об источнике: УНИАН
Украинское Независимое Информационное Агентство Новостей - первое в Украине и крупнейшее независимое информационное агентство, которое было основано в 1993 году, лидер среди новостных медиа страны. Производит новости на трех языках: украинском, русском и английском. Новости распространяет их через платную закрытую подписку, рассылки дайджестов, подборки анонсов, а также информационный портал.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред