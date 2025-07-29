Новые условия службы для мужчин 60+: юрист разъяснила, где и как они будут служить

Военные 60+ проходят двухмесячный испытательный срок перед заключением контракта и получают решение командира.

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Добровольцы 60+ могут согласиться на службу в зоне боевых действий и получить повышенные выплаты до 100 тысяч гривен / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

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Мужчины 60-70 лет могут добровольно подписать военный контракт

Контракт заключается на год, выплаты - от 20 тысяч грн

На фронт - только по личному желанию

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 до 70 лет добровольно поступать на военную службу по контракту. Речь идет о гражданах, которые изъявят желание служить в армии во время военного положения, пройдут медицинскую комиссию и испытательный срок.

Военный юрист Татьяна Козян в комментарии УНИАН рассказала, как именно будет работать новый механизм. По ее словам, перед заключением контракта граждане в возрасте 60+ будут проходить двухмесячный испытательный срок, после чего решение о дальнейшей службе принимает непосредственный командир.

Обязанности и место службы военных 60+

Контрактники в возрасте 60+ будут выполнять задачи в тылу - в частях обеспечения, логистики, связи, ремонта. Они также могут быть консультантами или инструкторами в учебных центрах. Кроме того, им доступна служба в территориальных центрах комплектования (ТЦК) и подразделениях территориальной обороны, однако не на передовой.

Продолжительность контракта и денежное обеспечение

Условия контракта для 60+ соответствуют стандартам для других добровольцев во время военного положения: сроком на один год. Месячное денежное обеспечение составит от 20 тысяч гривен, с возможными дополнительными надбавками. Если доброволец согласится служить в зоне боевых действий, выплаты могут вырасти до 100 тысяч гривен.

"Лицам в возрасте более 60 лет не предусмотрена выплата миллиона гривен", - отметила Татьяна Козян в комментарии УНИАН.

Степени пригодности к военной службе / Инфографика: Главред

Контракт для мужчин 60+: право будут иметь только ценные специалисты

Мужчины в возрасте от 60 лет не смогут массово заключать контракты для службы в Вооруженных силах Украины. Такое право получат лишь ограниченный круг особо ценных специалистов с критически важными знаниями для обороны. Об этом в эфире телеканала Эспрессо сообщил народный депутат Федор Вениславский.

Он также отметил, что Министерство обороны и Генеральный штаб поддерживают идею добровольной военной службы для старших мужчин, но подчеркивают необходимость предотвратить возможные злоупотребления.

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Верховная Рада 15 июля продлила действие режима военного положения и всеобщую мобилизацию в Украине на 90 дней - до 5 ноября текущего года.

30 июня правительство поддержало законопроект, который вносит правки в Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Отныне добровольцы, которые проходили службу в рамках проекта "Контракт 18-24", будут иметь 12-месячную отсрочку от повторной мобилизации.

Кроме того, депутаты Верховной Рады Украины предложили новый законопроект №13335, который позволяет временно оформлять бронирование для мужчин, нарушивших законодательство о мобилизации.

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