В Пекине настаивают на необходимости поиска "политического решения" для завершения войны.

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Китай озвучил неожиданную причину войны РФ против Украины/ 93 ОМБр Холодный Яр, ua.depositphotos.com

В Китае заявили, якобы к войне страны-агрессора России против Украины привело "проявление проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы".

Такое заявление сделала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин во время брифинга, комментируя визит китайского дипломата по "политическому урегулированию" Ли Хуэйя в столицу Германии. При этом пресс-секретарь китайского МИД отмечает, что полномасштабное вторжение РФ в Украину является "трагедией, которой можно было бы избежать".

"Есть болезненные уроки, над которыми должны серьезно задуматься все стороны. Украинский кризис, по сути, является проявлением проблем, накопившихся в управлении безопасностью Европы. Китай всегда выносит собственное независимое решение, исходя из сути вопроса", – заявила Мао Нин.

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Она, уже традиционно для КНР, отметила, якобы нужно искать "политическое решение" сложившейся ситуации. Пресс-секретарь МИД Китая призвала к "миру и переговорам".

Стоит отметить, что в Пекине неоднократно заявляли, якобы имеют нейтральную позицию в войне России против Украины, но при этом часто называют войну "конфликтом" и развивают отношения с Москвой.

Война в Украине

Под утро пятницы, 26 мая, по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки российских оккупантов. В Киеве и Днепре прогремели взрывы, работали силы противовоздушной обороны. В Днепре были повреждены два дома и автомобиль, вспыхнул пожар на двух частных предприятиях – его уже удалось погасить.

Российский правозащитник Марк Фейгин отмечал, что ВСУ должны подтолкнуть РФ к падению режима российского диктатора Владимира Путина и до полного развала государства-оккупанта. Если не удастся одержать полную победу над Кремлем, то нынешняя война точно будет не последней.

Ранее российский социолог, автор книг Игорь Эйдман отмечал, что у страны-агрессора России сейчас действительно всё плохо с ресурсами – как с человеческими, так и с вооружением. И это сказалось на ходе войны. РФ сама оголила свои границы, ведь не ожидала удара по своей территории. Однако укрепить свою границу России будет трудно, ведь для этого не хватает ресурсов.

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