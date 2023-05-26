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"Война начнется снова": свержение Путина и развал РФ являются задачей ВСУ – Фейгин

Алёна Воронина
26 мая 2023, 08:53 обновлено 26 мая, 08:57
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Без победы над Кремлем невозможно окончательно освободить всю территорию Украины. Ведь в таком случае РФ снова начнет войну.
Марк Фейгин, Владимир Путин, распад России
Свержение Путина и развал РФ являются задачей ВСУ/ сайт Кремля, ua.depositphotos.com, скрин

ВСУ должны подтолкнуть страну-агрессора Россию до падения режима российского диктатора Владимира Путина и до полного развала государства-оккупанта. Если не удастся одержать полную победу над Кремлем, то нынешняя война точно будет не последней.

В РФ, вероятно, есть миллионы несогласных, то есть есть проактивная часть населения для изменений в государстве-агрессоре. Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин в интервью "Обозревателю".

Он отметил, что рейд в Белгородской области России, который провели Легион "Свобода России" и "Российский добровольческий корпус", имеет большое значение. Но для сдвига ситуации в РФ с мертвой точки нужно и дальше проводить такие рейды. Это движение будет иметь перспективу, если оно приведет к захвату одного из приграничных регионов РФ, например, Белгородской или Курской области.

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Если россияне увидят за этим движением значительную силу, то российский народ может заколебаться, особенно учитывая полный раскол внутри власти РФ.

"Сами собой одиночные рейды не могут вызвать прилива энтузиазма, но если какой-то из мятежных регионов будет полностью захвачен, туда потекут люди со всей страны для поддержки этих действий, если им удастся прорваться туда. Мы рассуждаем умозрительно, ведь ничего подобного мы раньше не видели. Я предполагаю, что в России миллионы несогласных. Что касается первопричины, то это затеяла сама Москва, она сама пошла на это. Захотели отхватить еще кусок земли, и вот результат", – отметил Фейгин.

В то же время он подчеркнул, что "торпедирование" власти Кремля и режима Путина может быть еще одной задачей ВСУ, кроме деоккупации и освобождения территорий Украины.

Фейгин отметил, что без победы над Кремлем невозможно окончательно освободить всю территорию Украины. Ведь даже в случае выхода украинских военных на границы 1991 года, это еще не будет концом. Страна-агрессор Россия может начать новую войну, если власть в Кремле останется такой же.

"Нужно что-то менять в самой России. Избавление от режима Путина – это задача, которая прежде всего стоит перед россиянами, но если Украина окажет им в этом помощь, почему бы нет? После вторжения, оккупации, убийства десятков тысяч людей в Украине почему бы этого не делать. "Братский народ"? Ну вот," братский народ "поможет" братьям" в России свергнуть Путина", – отметил Фейгин.

Возможность распада РФ

Ранее министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что страну-агрессора РФ ждет развал, а многие ее бывшие регионы объявят о независимости. Он уверен в том, что в отличие от США и ФРГ, Россия – это неестественное образование, собранное принудительно.

Также ранее секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил причины, почему Россия должна исчезнуть. Он подчеркнул, что там, где судьба Украины пересекается с Россией – это всегда история миллионов жертв, убийств и страданий.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечал, что если в стране-агрессоре РФ сменится власть, то не исключено, что через некоторый срок времени ее представители снова "запалят" реваншистскими настроениями. Мусиенко убежден, что у Украины нет других вариантов, кроме как убедить страны Запада, что распад РФ на части является единственным правильным финалом войны России против Украины.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что страна-агрессор Россия уже находится в условиях катастрофы, однако худшее ее ждет еще впереди. Он подчеркнул, что Путин сам спрогнозировал "самую большую геополитическую катастрофу".

Смотрите видео, что российский политолог Аббас Галлямов говорил о неизбежности революции в России:

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