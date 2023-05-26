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"РФ хочет контроля": в ISW объяснили истинную цель размещения ядерного оружия РФ в РБ

Алёна Воронина
26 мая 2023, 07:55 обновлено 26 мая, 07:59
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Также в США заявили, что не видят в этом угрозы эскалации, поэтому Штаты не видят никаких причин менять расположение собственных ядерных сил.
Владимир Путин, Александр Лукашенко, ядерное оружие РФ
В ISW объяснили истинную цель размещения ядерного оружия РФ в Беларуси / сайт Кремля,"корреспондент"

Соглашение о размещении российского тактического ядерного оружия на территории Беларуси, которое подписали два государства 25 мая, направлено на то, чтобы страна-агрессор Россия закрепила свой фактический военный контроль над Беларусью.

При этом развертывание такого оружия в РБ вряд ли будет означать какую-либо эскалацию со стороны России. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Соглашение о размещении российского нестратегического (тактического) ядерного оружия в РБ подписали в Минске 25 мая министр обороны России Сергей Шойгу и министр обороны Беларуси Виктор Хренин. После этого Шойгу заявил, что РФ сохранит фактический контроль над таким оружием после его размещения в РБ. Он добавил, что теперь белорусские самолеты могут нести ядерное оружие.

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При этом Шойгу во время подписания соглашения отметил, что российские войска также развернут в Беларуси дополнительные военные контингенты. По его словам, это будет сделано для того, чтобы развивать военную инфраструктуру, проводить совместные военные учения и вместе проводить разведку у границ так называемого союзного государства.

"Развертывание тактического ядерного оружия в Беларуси требует наличия значительной военной инфраструктуры, а также российского командования и контроля над элементами белорусских вооруженных сил. Кремль, вероятно, намерен использовать эти требования для дальнейшего подчинения белорусской сферы безопасности России", – отмечают в ISW.

В США не видят угрозы эскалации

В то же время в Белом доме заявили, что не видят в договоренности между Россией и Беларусью угрозы эскалации. Об этом сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга 25 мая, пишет "Европейская правда". Также она добавила, что США продолжают следить за ситуацией.

Жан-Пьер отметила, что Соединенные Штаты не видят никаких причин для того, чтобы менять расположение собственных ядерных сил. Также она подчеркнула, сейчас нет никаких признаков того, что РФ готовится использовать ядерное оружие с территории РБ.

При этом она подчеркнула, что договоренности РФ и РФ о размещении ядерного оружия в Беларуси – это "еще один пример принятия безответственных и провокационных решений".

Напомним, 25 мая Россия и Беларусь подписали соглашение, которое предусматривает размещение на территории белорусского государства российского тактического ядерного оружия. Москва не передает, а лишь размещает вооружение на территории Республики Беларусь и оставит за собой полный контроль над ядерным арсеналом, который будет размещен в РБ.

Что известно о болезни Лукашенко

Напомним, СМИ обратили внимание, что с Лукашенко что-то не так, еще во время его визита в Москву на парад, который страна-агрессор РФ организовала до 9 мая. Тогда Лукашенко не смог пройти по площади с Путиным и другими руководителями стран на возложение цветов. Зато самопровозглашенного президента Беларуси, на руках которого были заметны бинты, везли на электромобиле. Затем он быстро вернулся в Минск.

Британское издание The Mirror после этого писало, что белорусского диктатора Александра Лукашенко могли отравить – в тот момент, когда он находился в столице страны-агрессора РФ, Москве, и появился на публике вместе с российским диктатором Владимиром Путиным.

Позже проект ВЧК-ОГПУ в Telegram со ссылкой на информированный источник сообщал, что Лукашенко, вероятно, серьезно болен, у него могут быть проблемы с эндокринной системой и кардиологические заболевания.

В белорусских СМИ со ссылкой на слова собеседника, близкого к службе протокола Лукашенко, сообщили, что самопровозглашенный президент Беларуси мог подхватить вирус. При этом в издании отмечают, что вместе с Лукашенко болезнь подкосила также нескольких человек из его окружения.

Белорусский оппозиционер Павел Латушко со ссылкой на источники отмечает, что у самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, вероятно, сильная вирусная инфекция. Анонимные источники в Народном антикризисном управлении рассказали, что конкретный диагноз Лукашенко – инфекционно-аллергический миокардит.

Смотрите видеоинтервью Главреду, в котором Маломуж рассказал, какую игру устроил Лукашенко, чтобы напрямую не воевать против Украины:

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