Украине по силам восстановить государственные границы 1991 года - Госдеп США

У Украины есть право на возврат в том числе и оккупированного страной-агрессором полуострова Крым.

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Мэтью Миллер заявил, что США поддерживают Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

У Украины есть все возможности для того, чтобы освободить временно оккупированные Россией территории и восстановить границы 1991 года. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер.

По его словам, у Украины есть право на возврат в том числе и оккупированного страной-агрессором полуострова Крым.

"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности", - сказал Миллер на брифинге в ответ на вопрос, направлена ли помощь США на восстановление Украиной границ 1991 года.

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Тем временем США готовят новый пакет помощи Украине на сумму до 300 миллионов долларов. Как пишет Reuters, объявить о нем могут уже в пятницу.

Другие источники пишут, что о выделении нового пакета помощи сообщат после выходных, посвященных Дню поминовения в США.

Ожидается, что в пакете будет больше управляемых реактивных снарядов залпового огня (GMLRS) для пусковых установок HIMARS, а также боеприпасы для защиты Украины от России.

Необходимое вооружение скорее всего передадут из запасов армии США.

Как сообщал Главред, ранее представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты Америки не поддерживают атаки по территории страны-оккупанта России. Впрочем, Украина имеет право сама решать, как ей вести боевые действия и защищаться от агрессора.

Возвращение Крыма в Украину

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ранее заявили, что ВСУ в обязательном порядке освободят оккупированный Крым.

Бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес отметил, что армия Украины может освободить захваченный Крым уже к концу августа. По словам генерала в отставке, для этого Запад должен дать украинским войскам дальнобойное оружие.

Украинский военный эксперт Роман Свитан считает, что у армии Украины будет два сценария освобождения Крыма. Первый предполагает уничтожение российских войск на Крымском полуострове с последующим оперативным окружением. Второй предусматривает фронтальный заход ВСУ на захваченный полуостров. Первый сценарий более приоритетный, так как во втором случае Крым может превратиться во второй Донбасс.

Смотрите видео Главред - Свитан рассказал о сценариях освобождения Крыма:

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