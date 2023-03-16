Выход ВСУ на границы 1991 года и распад России: историк назвал сценарий для Украины

Освобождение Украиной своих территорий от оккупации РФ приведет только к временной передышке, сценарий мы уже проходили в 1991 году, отметил Владимир Вятрович.

Украине нужно сделать так, чтобы эта война стала последней для нынешней России - Вятрович / Коллаж ua.depositphotos.com, Главред

Украина сможет наладить нормальные отношения с Россией только после того, как на ее месте появятся новые демократические государства. Выход на границы 1991 года может привести к тому, что Москва спустя определенное время снова будет атаковать Киев. Нужно сделать так, чтобы война, которая идет сегодня, стала для агрессора Российской Федерации последней. Об этом заявил украинский историк, бывший глава Института национальной памяти Владимир Вятрович.

В чате на Главреде он рассказал о том, что Украина и Россия смогут нормально сосуществовать только в случае фрагментации РФ на национальные демократические государства.

По словам историка, выходом Украины на границы 1991 года война может не закончиться, поскольку Россия и после этого будет способна атаковать украинское государство.

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"Чтобы это были нормальные отношения, это должны быть отношения с национальными демократическими государствами, которые появятся на территории России. Потому что просто изгнанием русских с украинской территории к границам 1991 года, к сожалению, ничего не закончится. Это будет очередная передышка, которая закончится тем, что Россия снова будет готова атаковать Украину. Такую передышку мы получили в 1991 году, когда Россия потеряла часть своих территорий после развала Советского Союза, и только нехватка ресурса позволила частям бывшего СССР двигаться в сторону к независимости", - объяснил ситуацию Вятрович.

Как полагает политик, задача Украины – сделать так, чтобы война, которую сегодня ведет агрессор Россия, стала для нее последней.

"После того как Россия снова обогатилась, накопила ресурсы, в том числе и военные, она начала возвращать себе эти территории. Полномасштабная война в Украине, начавшаяся в прошлом году, это только одна из многих войн, которые вела Россия на территории Кавказа, Молдовы и т.д. Это точно не единственная война. Нам нужно сделать все от нас зависящее, чтобы война между Украиной и Россией стала последней для РФ", - подчеркнул Владимир Вятрович.

Россию ожидает кризис и распад государства

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк ранее рассказал о том, что ситуация внутри страны-оккупанта России становится все более острой. Конфликт между Министерством обороны агрессора и главарем ЧВК Вагнера Пригожиным усиливается. Подоляк прогнозирует серьезное внутреннее обострение в РФ в ближайшие месяцы.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что процесс распада Российской Федерации уже начался. По мнению чиновника, нужно не допустить распространения ядерного оружия. Также, как полагает Данилов, в России есть личности, которые готовы провести свержение Владимира Путина.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов отметил, что агрессор Россия понесла серьезные потери в войне против Украины. Согласно прогнозу Буданова, уже через 3 месяца экономика РФ не позволит ей вести боевые действия.

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Война России против Украины: