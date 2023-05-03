Эксперт пояснил, почему главным результатом войны должен стать развал России

Как говорит Александр Мусиенко, реваншистские настроения могут снова возникнуть в РФ и в среднесрочной перспективе, и в долгосрочной.

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Александр Мусиенко / коллаж фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Если в стране-агрессоре РФ сменится власть, то не исключено, что через некоторый срок времени ее представители вновь воспылают реваншистскими настроениями. Об этом в интервью Главреду сказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Безусловно, такой сценарий возможен. Все будет зависеть от того, как будут развиваться события. Если в РФ будет смена властей и будет снова кто-то из тех, кто поддерживает войну и имперскую политику РФ, то их повторная атака против Украины, безусловно, вопрос времени", − сказал он.

Причем, говорит Мусиенко, реваншистские настроения могут снова возникнуть в РФ и в среднесрочной перспективе, и в долгосрочной.

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"Второй сценарий - приход к власти кого-то из так называемого либерального лагеря, который усыпит бдительность Запада какими-то заявлениями и, возможно, даже выдачей Путина в МУС и показательными извинениями. Тогда это может повториться не в ближайшей перспективе, а в среднесрочной, и в долгосрочной. Потому что где гарантия, что после условного "либерала" не придет кто-то так же, как Путин после Ельцина, который снова будет говорить об аннексии, оккупации, войне и продолжать галиматью об "исконно русских землях?", − сказал он.

У Украины, убежден Мусиенко, нет других вариантов, кроме как убедить страны Запада – распад РФ на части является единственным правильным финалом украино-российской войны.

"Есть третий вариант - мы должны работать с нашими партнерами на то, чтобы объяснить им, что единственным правильным финалом этой войны должен стать распад остатков Российской империи. И когда мы дойдем до того, что субъектам Федерации будет выгоднее жить самостоятельно и решать внутренние проблемы без каких-то имперских шовинистических амбиций, этот комплексный вопрос может предусматривать наличие определенного контингента (миротворческого или оккупационного - называйте как угодно) на территории России, который должен решить вопрос демилитаризации РФ. Все три пути непростые, но, по-моему, третий путь - это именно тот, по которому нам нужно идти", − подытожил он.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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