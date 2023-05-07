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"Катастрофа для России происходит сейчас, но худшее впереди": Данилов анонсировал крах РФ

Алёна Воронина
7 мая 2023, 13:36 обновлено 7 мая, 13:39
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Россия потерпит поражение в полномасштабной войне против Украины, а дальше ее ждут распад, суд и контрибуции.
Распад России, Алексей Данилов
Данилов анонсировал тяжелые времена для РФ/ ua.depositphotos.com, УНИАН

Страна-агрессор Россия уже находится в условиях катастрофы, однако худшее ее ждет еще впереди.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в Twitter. Он подчеркнул, что Путин сам спрогнозировал "самую большую геополитическую катастрофу".

Данилов описал, какое будущее ждет страну-агрессора РФ – после поражения в полномасштабной войне против Украины Россию ждут "распад, суд, контрибуции".

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"Самая большая геополитическая катастрофа", о которой говорил Путин, оказалась прогнозом, а не фактом. Катастрофа для России происходит сейчас, и худшее впереди – поражение, распад, суд, контрибуции. Все будет Украина!", – написал секретарь СНБО.

Возможность распада РФ

Ранее министр обороны Алексей Резников прогнозировал, что страну-агрессора РФ ждет развал, а многие ее бывшие регионы объявят о независимости. Он уверен в том, что в отличие от США и ФРГ, Россия – это неестественное образование, собранное принудительно.

Также ранее секретарь СНБО Алексей Данилов озвучил причины, почему Россия должна исчезнуть. Он подчеркнул, что там, где судьба Украины пересекается с Россией – это всегда история миллионов жертв, убийств и страданий.

Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отмечал, что если в стране-агрессоре РФ сменится власть, то не исключено, что через некоторый срок времени ее представители снова "запалят" реваншистскими настроениями. Мусиенко убежден, что у Украины нет других вариантов, кроме как убедить страны Запада, что распад РФ на части является единственным правильным финалом войны России против Украины.

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