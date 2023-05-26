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Дефицит ресурсов и "голые" границы: эксперт назвал проблемы, которые топят РФ

Алёна Воронина
26 мая 2023, 01:35
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Россия сама оголила границы, ведь не ожидала удара по своим территориям. А это в свою очередь сделало возможным прорыв в РФ российских добровольцев.
Владимир Путин, Игорь Эйдман
РФ сама оголила границы, потому что не ожидала удара по своим территориям, отмечает Эйдман/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Facebook Эйдман

У страны-агрессора России сейчас действительно всё плохо с ресурсами – как с человеческими, так и с вооружением. И это сказалось на ходе войны. РФ сама оголила свои границы, ведь не ожидала удара по своей территории.

Однако укрепить свою границу России будет трудно, ведь для этого не хватает ресурсов. Об этом рассказал российский социолог, автор книг Игорь Эйдман в интервью Главреду.

"Сейчас ситуация обострилась еще больше – по ситуации в Белгородской области мы видим, что Россия не ожидала удара по своим областям и этим полностью их оголила. Сейчас им придется укреплять свои позиции в приграничных областях. И это прямо демонстрирует, что ресурсов у РФ очень мало, а участники вторжения и "эксперты" говорят, что без всеобщей мобилизации и полной милитаризации страны вести войну они не смогут. Последним об этом говорил Пригожин. И это – лишнее доказательство дефицита ресурсов в РФ", – отмечает Эйдман.

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Он подчеркнул, что нынешнее положение дел может быть выгодным для контрнаступления украинских военных.

"Радикальных действий РФ, конечно, предпринимать не будет, но какие-то войска и части они будут перебрасывать. Кардинально на ситуацию это не повлияет, однако какую-то помощь Украине в контрнаступлении эти обстоятельства окажут", – подытожил Эйдман.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Лейпциг, Германия.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Ситуация в Белгородской области РФ

Напомним, утром 22 мая российские добровольцы Легиона "Свобода России" и "Российского добровольческого корпуса" начали свою военную операцию в приграничных районах Белгородской области России. Рейды были и в Брянской области. В частности, что на Белгородщине был уничтожен контрольно-пропускной пункт РФ.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины сообщили, что Легион "Свобода России" и "РДК" на Белгородищине проводят операцию по созданию полосы безопасности для защиты мирных украинцев. В операции участвуют исключительно граждане России.

24 мая в "РДК" рассказали подробности рейда в Белгородскую область. Всего бойцам удалось зайти на 42 км вглубь России. Некоторые населенные пункты они контролировали в течение суток. Он отметил, что в "РДК" за время рейда было только двое раненых, никто из бойцов не погиб.

В "РДК" пояснили, что рейд в Белгородской области был операцией исключительно российских добровольцев. Украинские военные не участвовали в прорыве на территорию РФ, не давали ни техники, ни оружия для этого рейда. Украинская армия координировала действия только до границы с Россией.

Тем временем 25 мая в сети появились новые кадры военной операции добровольцев России в Белгородской области. На них можно увидеть, как бойцы пересекли границу и находятся в населенном пункте Глотово. Пока неизвестно, речь идет о новом заходе на Белгородщину или кадрах из предыдущей операции.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что "РДК" и "ЛСР" выполняют свои операции на территории РФ, исходя из собственных целей и задач. Украина наблюдает за тем, что они делают в Белгородской области. Рейд в регион показал уязвимости российского государства, следует ожидать новых походов добровольцев.

Смотрите видео, в котором генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун рассказал, почему добровольцы России на операцию в Белгородской области имеют несколько дней:

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