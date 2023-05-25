Добровольцы России в Белгородской области: опубликованы новые кадры операции

В Сети появились новые кадры военной операции добровольцев России в Белгородской области. На них можно увидеть, как бойцы пересекли границу и находятся в населенном пункте Глотово. Пока неизвестно, речь идет о новом заходе на Белгородщину или кадрах с предыдущей операции.
В своем Telegram-канале Русский добровольческий корпус опубликовал видео из Глотово Белгородской области.
"Разумеется, в этот раз уже никому не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не в Киевской области, а на Родине. Тем не менее, мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики! Слава РДК!" – указано в сообщении.
Telegram-канал Катарсис показал передвижение РДК по одному из объектов на Белгородщине. Авторы канала пишут, что это новое видео.
"Видео сегодняшнее. Сообщают о продолжении операции РДК уже на трофейной технике…", - отмечается в сообщении.
Смотрите видео продвижения РДК в Telegram-канале Главреда
Впрочем, в РДК не делали заявлений о том, что речь идет о кадрах новой операции в Белгородской области.
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