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Добровольцы России в Белгородской области: опубликованы новые кадры операции

Андрей Ганчук
25 мая 2023, 12:45 обновлено 25 мая, 13:04
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Бойцы Русского добровольческого корпуса продемонстрировали новые кадры военной операции в населенном пункте Глотово Белгородской области РФ.
РДК
Бойцы РДК работают в Белгородской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

В Сети появились новые кадры военной операции добровольцев России в Белгородской области. На них можно увидеть, как бойцы пересекли границу и находятся в населенном пункте Глотово. Пока неизвестно, речь идет о новом заходе на Белгородщину или кадрах с предыдущей операции.

В своем Telegram-канале Русский добровольческий корпус опубликовал видео из Глотово Белгородской области.

"Разумеется, в этот раз уже никому не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не в Киевской области, а на Родине. Тем не менее, мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики! Слава РДК!" – указано в сообщении.

видео дня

Telegram-канал Катарсис показал передвижение РДК по одному из объектов на Белгородщине. Авторы канала пишут, что это новое видео.

"Видео сегодняшнее. Сообщают о продолжении операции РДК уже на трофейной технике…", - отмечается в сообщении.

Смотрите видео продвижения РДК в Telegram-канале Главреда

РДК Белгородщина
РДК в Глотово на Белгородщине / Скриншот Главред

Впрочем, в РДК не делали заявлений о том, что речь идет о кадрах новой операции в Белгородской области.

Новость дополняется

Белгородская область Русский добровольческий корпус (РДК)
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