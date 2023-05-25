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4 года за убийство ребенка: виновному в смерти 5-летнего Кирилла Тлявова вынесли приговор

Алёна Воронина
25 мая 2023, 13:21 обновлено 25 мая, 13:26
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Бывший полицейский, убивший ребенка, проведет за решеткой четыре года. Еще один фигурант дела получил условный срок, а двоих – оправдали.
4 года за убийство ребенка: виновному в смерти 5-летнего Кирилла Тлявова вынесли приговор
Убийце 5-летнего Кирилла Тлявова вынесли приговор/ Фото: Facebook Татьяна Тлявова

Суд поставил точку в деле об убийстве пятилетнего Кирилла Тлявова. В четверг, 25 мая, Переяслав-Хмельницкий горрайонный суд огласил приговор бывшему полицейскому Ивану Приходько – его отправят за решетку на четыре года.

О решении суда сообщило "Суспільне". Отмечается, что обвиняемого признали виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины. По статье 263 УК о незаконном обращении с оружием ему присудили заключение сроком на три года, а по статье 119 УК (убийство по неосторожности) – четыре года.

Общий срок заключения высчитывают по тяжелейшему преступлению, поэтому Приходько отправят за решетку на четыре года. Стоит отметить, что согласно статье 119 УК за убийство по неосторожности одного человека предусмотрено ограничение свободы сроком от трех до пяти лет или лишение свободы на такой срок.

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Также осужденный должен выплатить родителям погибшего мальчика 800 тысяч гривен морального вреда. Издание Бабель отмечает, что иск на компенсацию для бабушки суд отклонил.

Другому правоохранителю Владимиру Петровцу присудили четыре года заключения за хранение патронов, однако суд заменил ему приговор на условный срок на два года.

При этом суд оправдал еще двух фигурантов дела – Дмитрия Кривошея и сына Петровца, который на момент совершения преступления был несовершеннолетним.

Убийство 5-летнего Кирилла Тлявова

Напомним, в Киевской области 31 мая 2019 года пятилетний Кирилл Тлявов попал в реанимацию с огнестрельным ранением головы. 3 июня ребенок скончался в больнице.

Согласно данным следствия, мальчик получил смертельное ранение в голову, играя во дворе, потому что неподалеку четверо мужчин ради развлечения стреляли из огнестрельного оружия. Такие смертельные развлечения устроили двое в то время сотрудников полиции, несовершеннолетний сын одного из них и их товарищ. Полицейские были вне службы и находились в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование дела тянулось годами, и приговоры приговоры были вынесены только сейчас.

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