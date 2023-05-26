"Смертельный сценарий": без успешного контрнаступления к осени фронт заморозится – Дикий

У Украины есть еще месяц на подготовку к контрнаступательной операции, за который подъедет еще техника и оружие, пока РФ будет сжигать свои ресурсы.

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Без успешного контрнаступления к осени фронт заморозится, считает Дикий/ коллаж: Главред, фото: 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского, УНИАН

Украина должна осуществить контрнаступление этим летом, несмотря на все возможные препятствия. В пределах ближайших месяцев время работает на нас, а вот потом он начнет работать на страну-агрессора Россию. За год РФ может провести еще одну-две волны мобилизации и бросить на фронт еще 200-300 тысяч оккупантов, а также найти способы обходить санкции и оживить свою оборонную промышленность.

К тому же, если Украина к осени 2023 года не покажет существенные результаты, то поддержка со стороны союзников уменьшится, и Запад может начать давить на Киев, чтобы заставить его к переговорам с Москвой. Об этом рассказал политический и военный эксперт, бывший командир взвода батальона "Айдар", директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий во время чата на Главреде.

Он отметил, что контрнаступление должно начаться в ближайшее время, а когда это будет – еще в мае, или уже в июне – об этом знает только Генштаб ВСУ.

Если к осени Украина не добьется каких-то результатов, есть опасность замораживания фронта, подчеркнул Дикий.

"Наши союзники оставили нам очень узкое окно возможностей: если к осени мы не покажем существенных результатов, поддержка будет ослабевать, и нам начнут выкручивать руки и сажать за стол переговоров с агрессором. Это для нас является абсолютно неприемлемым и смертельно опасным сценарием. Замораживание конфликта по нынешней линии фронта может стать суровой реальностью, если к осени у нас не будет значительных успехов и продвижений на фронте", – отметил он.

Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий – украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году-командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

Страна-агрессор РФ сейчас как раз пытается доносить миру мысль о том, что якобы "в этой войне не будет победителей, обе стороны уже достигли максимума, и поэтому нужно замораживать войну по нынешней линии", говорит эксперт.

"И это не просто так. Россиянам именно сейчас очень нужна пауза. Потому что в пределах ближайших месяцев время еще работает на нас, а вот в перспективе года он уже начинает работать на российских оккупантов", – отмечает Дикий.

Украина может готовиться к контрнаступлению еще месяц

По словам эксперта, если Украина будет готовиться к контрнаступлению еще месяц, то это пойдет ей на руку, ведь за это время доедет еще техника и вооружение от партнеров и мы успеем подготовить еще больше военных. Параллельно защитники Украины успеют перемолотить еще немалое количество российских захватчиков, и РФ потеряет еще больше техники.

Но растяжение начала контрнаступления на несколько месяцев или год может иметь серьезные последствия для Украины, ведь РФ за это время может лучше подготовиться и бросить на фронт еще больше мобилизованных оккупантов.

"Что такое сейчас "плюс год"? Это в России произошла еще одна-две волны мобилизации. То есть сколько бы мы здесь ни утилизировали, они досыпят еще 200-300 тысяч человек. Сейчас они этого не могут, а с осени – смогут. Есть такое понятие как пропускная способность мобилизационной системы, российская составляет 200-250 тысяч за один набор, а цикл проработки этого набора составляет примерно четыре месяца. Поэтому осенью россияне могут провести новую большую мобилизацию, начать могут даже летом, а осенью уже начнут бросать "мобилизованных на фронт. За месяц они этого сделать не могут", – объяснил Дикий.

Кроме того, за год россияне могут найти дыры в санкционной системе и оживить свою оборонную промышленность.

"То есть на долгой перспективе нам невыгодна пауза, а, следовательно, и откладывание наступления на следующий год. А каждая плюс неделя сейчас – это пока работает на нас. В короткой перспективе нам стоит не спешить. Но речь идет именно о теплом сезоне этого года", – отметил Дикий.

Также он призвал не называть предстоящую операцию контрнаступлением. Он подчеркнул, что это "большая наступательная кампания, рассчитанная на весь теплый период этого года, до осени включительно".

Смотрите видео чата с Евгением Диким на Главреде:

Контрнаступление украинских военных

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские военные пытаются взять Бахмут в полуоточение, чтобы уничтожить оккупантов внутри города, не штурмуя позиции врага. Однако оккупанты хотят помешать этому и усиливаются на флангах возле Бахмута.

Напомним, 25 мая советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Силы обороны Украины начали контрнаступательную операцию, интенсивные боевые действия идут уже несколько дней. Западные вооружения будут использоваться для ударов по российским оккупантам в Крыму и на Донбассе.

Однако после этого у Зеленского опровергли заявление о начале контрнаступления. Заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что подготовка продолжается, и контрнаступление ВСУ начнется после получения всего необходимого оружия от Запада.

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