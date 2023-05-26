Конфликт Пригожина и Герасимова: Жданов объяснил бегство ЧВК Вагнера из Бахмута

В Бахмуте оккупанты РФ проводят операцию по ротации войск, пояснил Олег Жданов.

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Олег Жданов объяснил истерику главаря ЧВК Вагнера / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Одной из причин вывода бандформирований ЧВК Вагнера из Бахмута Донецкой области является то, что главарь этой группировки Евгений Пригожин видит, как "войско, которое он курирует, умножают на ноль", заявил военный эксперт и полковник запаса Олег Жданов.

"Чтобы его хоть чуть-чуть сохранить, он спешил объявить о том, что Бахмут взят – мол, мавр сделал свое дело, мавр может уходить. Ведь без штыков Пригожин – никто и звать его никак. Поэтому он очень торопится вывести хоть кого-то", — подчеркнул он в ходе чата в Главреде.

Пригожин понимает, что не сегодня-завтра "вагнеровцы" закончатся чисто физически, не исключает эксперт.

видео дня

"В видео, которое Пригожин выложил утром 25 мая, речь идёт всего лишь о ротации. Сейчас в Бахмуте генеральный штаб российских оккупационных войск проводит операцию по ротации войск, заводя туда свежие силы. Скорее всего, россияне будут пытаться возобновить наступление на Часов Яр. Пригожин, естественно, тоже должен сменить своих людей – не могут же бойцы сидеть в Бахмуте вечно, их нужно вывести хотя бы на отдых. Но Пригожин подает это как угрозу – мол, "всё, мы встали и уходим", — отметил собеседник.

Вместе с тем он уверен, что разрешение на вывод любых российских войск из Бахмута может дать только руководство Генштаба РФ.

"Поэтому Пригожин так себя и ведёт. Фактически он разглашает часть военной тайны о дислокации российских войск, их дальнейших действиях, по сути, он сливает нам информацию. Таким образом, Пригожин пытается принудить Герасимова к выполнению его требований", — добавил Жданов.

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Отвечая на вопрос о том, является ли правдивой информация оккупантов о взятии Бахмута, глава государства сказал: "Я думаю, нет".

В свою очередь гранатометчик 5-го штурмового полка Юрий Сиротюк рассказал о том, что подразделения Вооруженных сил Украины продвигаются в районе Бахмута Донецкой области.

"Продвижение могу подтвердить собственными ногами. Наличие серьезных потерь противника могу подтвердить тем, что видел. Есть пленные. На южном направлении имеем успехи, на южном фланге движемся вперед", — сообщил он.

Ранее аналитики Института изучения войны сообщали, что российская оккупационная армия теряет инициативу в районе Бахмута, несмотря на ограниченный характер контратак Сил обороны Украины.

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