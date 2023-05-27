Оккупантам в Бахмуте грозит ловушка: ВСУ могут начать новую фазу операций – ISW

Украинские военные провели возле Бахмута ряд успешных операций. Это может затруднить передачу вагнеровцами захваченных ими позиций российской регулярной армии.

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ВСУ могут начать новую фазу операций в Бахмуте/ коллаж: Главред, фото: 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, 93 ОМБр Холодный Яр

Российские оккупанты снизили темпы наступления в районе Бахмута в Донецкой области. Украинские военные могут начать на этом направлении новую фазу операций. Таким образом защитники Украины могут помешать боевикам ЧВК "Вагнера" передать позиции в городе регулярным российским войскам.

Об этом рассказали аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они отмечают, что, согласно сообщениям российских военных блогеров, Вооруженные силы Украины провели успешные контратаки вблизи двух населенных пунктов – Орехово-Васильевки (в 11 км от Бахмута) и Клещевки (в 7 км от Бахмута). Такими действиями защитникам Украины удалось отбросить вагнеровцев с их позиций и отодвинуть их на километр.

Кроме того, в отчете ISW за 26 мая говорится о том, что украинские военные захватили высоты вдоль трассы E40 (Бахмут – Славянск) возле Орехово-Васильевки. Отмечается, что на этом участке фронта сейчас происходят бои. Также аналитики отмечают, что украинские бойцы продвинулись в сторону Клещевки и пересекли канал Северский Донец.

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Аналитики ISW отмечают, что успешные действия украинской армии могут помешать боевикам ЧВК "Вагнера" передать захваченные ими позиции в Бахмуте российским регулярным войскам.

"Снижение темпов российских наступательных операций в районе Бахмута и сообщение о продолжении операции по оказанию помощи на месте, вероятно, еще больше дают украинским силам в этом районе инициативу начать новую фазу операций вокруг города, если они того пожелают", – отметили в ISW.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что украинские военные "засыпают" российских оккупантов артиллерийским огнем в Бахмуте. В последнее время количество артиллерии на этом направлении значительно увеличилось.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал: владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин понимает, что ситуация в Бахмуте может развернуться на 180 градусов, и российские захватчики окажутся в очень плохом положении. Именно поэтому вагнеровцы пытаются накивать оттуда пятками. ВСУ взяли все господствующие высоты вокруг города, поэтому они могут остановить любое передвижение оккупантов в Бахмуте огнем артиллерии.

Также Жданов отмечал, что одной из причин вывода бандформирований ЧВК "Вагнера" из Бахмута Донецкой области является то, что главарь этой группировки Евгений Пригожин видит, как "войско, которое он курирует, умножают на ноль". Пригожин понимает, что не сегодня-завтра "вагнеровцы" закончатся чисто физически, не исключает эксперт.

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