'Почти на 1000 грн': в Украине увеличат минимальную зарплату

Для украинцев проведут перерасчет зарплат в 2024 году.

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Украинцам повысят зарплату / коллаж: Главред, фото: УНИАН

В Украине планируют увеличить минимальную зарплату до 7651 грн, в то время как сейчас минималка составляет 6700 грн.

Заместитель министра экономики Украины озвучила предложения Минэкономики на 2024 год, которые предоставлены Минфину для предварительных расчетов:

размер минимальной зарплаты - 7651 грн (в 2023 году – 6700 грн);

размер должностного оклада работника и тарифного разряда ЕТС-3 443 грн (в 2023 году этот показатель составляет 2893 грн; по состоянию на сегодняшний день он "заморожен" на уровне 2021 года).

По информации от Минсоцполитики, фактический размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц в ценах апреля 2023 года составил 7 782 гривны, об этом говорится в сообщении Федерации профсоюзов.

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Минфинансов ожидает от Минэкономики уточненный макропрогноз до 19 июня 2023, чтобы осуществить расчеты необходимых бюджетных расходов, в том числе по обеспечению в 2024 году предложенных Минэкономики размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника и тарифного разряда ЕТС.

Профсоюзы предлагают установить минимальную заработную плату на 2024 год не ниже фактического размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц с учетом прогнозного индекса потребительских цен на 2023 год (по предварительным расчетам 9435 грн).

Повышение пенсий

Напомним, что в июле украинцам увеличат пенсии. Пенсионные выплаты повысят госслужащим, работникам органов местного самоуправления, народным депутатам и ученым.

В Украине вскоре появится новый вид пенсии-меценатская. При переводе на благотворительную адресную пенсию 7 тысяч грн получит тот пенсионер, для которого отправили 10 тысяч грн.

В Украине пенсионеры, которые собираются выехать за границу, могут написать заявление и получить сразу шесть выплат авансом. В Украине пенсия выплачивается только в том случае, если пенсионер находится в пределах нашего государства.

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