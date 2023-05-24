Украинцам положены доплаты к пенсии до 570 грн: что делать и кто имеет право

Украинские пенсионеры старше 70 лет могут рассчитывать на ежемесячные компенсационные выплаты в примерно 300-570 грн, говорят в ПФУ.

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Что делать и кто имеет право из пенсионеров на доплаты / коллаж Главред, фото УНИАН

Украинские пенсионеры, которые старше 70 лет, могут рассчитывать на каждомесячные компенсационные выплаты в размере примерно 300-570 грн. Об этом сообщили представители Пенсионного фонда (ПФУ).

Однако такие выплаты положены пенсионерам только при условии, что получаемые ими пенсии меньше показателя 10 340 грн. По словам чиновников, доплаты по возрасту насчитываются каждый месяц. При этом расчеты производятся еще до начала начисления основной части пенсии и поэтому даже новые пенсионеры смогут получить обе выплаты одновременно.

Дополнительные выплаты зависят от возраста. И дело обстоит таким образом:

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пенсионеры возрастом 70-75 лет могут рассчитывать на выплату до 300 грн;

75-80 лет – до 456 грн;

старше 80 лет – до 570 грн.

При этом право на доплаты к пенсиям также получили овдовевшие жены и мужья ветеранов войны. Их доплата составляет 10% от минимальной пенсии (в 2023 году ‒ этот показатель составляет 230,4 грн).

Но, в Пенсионном напоминают ‒ доплаты могут получить только лишь те супруги погибших ветеранов, которые потом не вступали в повторный брак.

Смотрите видео Главреда о том, как будет проходить индексация пенсий в 2023 году:

Пенсии в Украине

Ранее представители Пенсионного фонда рассказали, что после достижения пенсионного возраста пенсия украинцам назначается даже в том случае, если люди были вынуждены покинуть Украину из-за российско-украинской войны.

Немногим позднее тогдашний министр социальной политики Марина Лазебная заявила ‒ до конца военного положение в Украине автоматически продлят выплату всех пособий ‒ и социальных пособий, и субсидий.

Как говорит чиновница, в это время в Украине соцпомощь в разных размерах получают примерно 6 миллионов человек. Еще около 11 миллионов человек, согласно данным Пенсионного фонда, получают пенсии.

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