"Бункер не спасет": Путин не сможет спрятаться, когда в РФ начнутся масштабные процессы – ГУР

Угроза для российского диктатора Путина будет идти не обязательно от ракет и боеголовок, отметил представитель ГУР.

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Путина не спасет бункер, когда в РФ начнутся масштабные процессы/ сайт Кремля, УНИАН

Российского диктатора Владимира Путина не спасет сеть его бункеров, когда начнутся масштабные процессы на территории страны-агрессора России.

Диктатору РФ не удастся спрятаться. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Конечно информация о всей бункерной сети (Путина, – ред.) присутствует, ничего здесь тайного нет. Если кто-то думает, что можно на каких-то пару этажей ниже спуститься и спрятаться – нет, нельзя, реальность догонит и там", – говорит Юсов.

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Он подчеркнул, что угроза для российского диктатора Путина будет идти не обязательно от ракет и боеголовок.

"Нет. Речь идет о значительно более стремительных и более масштабных процессах на территории уже самой РФ. Бункеры не помогут", – заявил представитель ГУР.

Кто такой Андрей Юсов Андрей Юсов – украинский общественный активист и политический деятель, аналитик, директор школы ответственной политики, организатор ряда избирательных кампаний, пишет Википедия.

Когда журналисты уточнили у Юсова, часто ли диктатор РФ покидает бункер, представитель ГУР ответил, что это происходит регулярно. Однако он намекнул, что сейчас нельзя быть на 100% уверенными, что Путин еще жив и что вместо него не выходят на публику двойники.

Также Юсов обратил внимание, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который, вероятно, не имеет двойников, иногда болеет, и это заметно всем. А вот в отношении Путина может действительно применяться технология двойников, отметил представитель ГУР. Он добавил, что то, настоящий ли Путин, покажет экспертиза, которая обязательно будет проведена в будущем на международном трибунале.

Могут ли Путина устранить в РФ

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что в РФ Путину приготовили судьбу "козла отпущения", но живым он Западу не достанется. По словам эксперта, в РФ понимают, что рано или поздно им придется признать военное и политическое поражение в войне в Украине. А чтобы извиниться, России нужна будет "жертва", и станет ею, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин.

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко отмечал, что деоккупация Крыма станет поворотным моментом, который ускорит падение поддержки российского диктатора Владимира Путина в стране-агрессоре России. Против главы Кремля может обернуться даже так называемое "внутреннее войско" – ФСО, ФСБ и Росгвардия. У силовиков в РФ может появиться ощущение, что Путин – дурак, разваливший Россию.

Напомним, по мнению российского публициста Андрея Пионтковского, российского диктатора Владимира Путина может уничтожить только один человек – его ближайший соратник, российский бизнесмен Юрий Ковальчук, которого еще называют "кошельком" Путина. Он считает, что Ковальчук уже понял, что нынешний глава Кремля оказался неэффективным инструментом уничтожения Запада.

Смотрите видео, что российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, какой будет реакция Кремля на поражение оккупантов под Бахмутом и многое другое:

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