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ВСУ "насыпают" оккупантам: за сутки продвинулись на 1700 метров до Бахмута - Череватый

Юлия Куришко
18 мая 2023, 11:51 обновлено 18 мая, 12:08
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Вооруженные силы Украины продвинулись на бахмутском направлении на расстояние от 150 до 1700 метров за сутки.
ВСУ 'насыпают' оккупантам: за сутки продвинулись на 1700 метров до Бахмута - Череватый
ВСУ движутся в Бахмут / коллаж Главред: фото: Украинская добровольческая армия, Twitter

Защитники Украины продолжают преодолевать врага на Бахмутском направлении и продвинулись вперед на расстояние от 150 до 1700 метров за сутки, уничтожив в боях 130 оккупантов и взяв в плен 4.

"Бахмут остается эпицентром боевых действий на востоке Украины... В ходе боев наши подразделения, несмотря на то, что нет сейчас преимущества в личном составе, снарядах и технике, продолжают продвигаться на флангах. Расстояние за сутки от 150 до 1700 м удалось нам пройти, - отметил спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона Єдині новини.

Спикер также добавил, что оккупанты вынуждены бежать, когда "им изрядно насыпают".

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ВСУ 'насыпают' оккупантам: за сутки продвинулись на 1700 метров до Бахмута - Череватый
ВСУ продвинулись к Бахмуту / скриншот: deepstatemap.live

В то же время Череватый отметил, что противник все же пытается взять почти полностью уничтоженный им же Бахмут. В частности, россияне 487 раз ударили из ствольной и реактивной артиллерии по украинским позициям. Также произошло 25 боевых столкновений, 6 авианалетов.

Защитники в боях уничтожили 130 оккупантов и 4 взяли в плен. Еще 145 захватчиков получили ранения.

Также Украинские воины уничтожили 2 самоходные артиллерийские установки "Мста", БПЛА "Орлан-10" и 8 полевых складов с боеприпасами врага.

Ситуация в Бахмуте

Напомним, что уже захвачено более 10 позиций врага, ВСУ пошли в наступление под Бахмутом. Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода.

Под Бахмутом освобождено 20 квадратных километров территорий. На Бахмутском направлении ВСУ реализуют комплекс мер оборонительной операции, подчеркнула Анна Маляр.

ВСУ наступают уже 3 дня, а "вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

ВСУ ликвидировали двух российских полковников в боях под Бахмутом. Ликвидацию российских полковников подтвердили в Минобороны страны-агрессора России.

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