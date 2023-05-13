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ВСУ поставят печать "Путин – дурак": Яковенко объяснил, что именно повернет войска РФ против Путина

Алёна Воронина
13 мая 2023, 17:16 обновлено 13 мая, 17:16
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Против главы Кремля обернется так называемое "внутреннее войско", которое значительно больше того, что воюет на фронте, говорит журналист.
Владимир Путин, Игорь Яковенко
Яковенко пояснил, что именно повернет войска РФ против Путина/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин

Деоккупация Крыма станет поворотным моментом, который ускорит падение поддержки российского диктатора Владимира Путина в стране-агрессое России. Против главы Кремля может повернуться даже так называемое "внутреннее войско" – ФСО, ФСБ и Росгвардия.

У силовиков в РФ может появиться ощущение, что Путин – дурак, разваливший Россию. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, пишет "24 канал".

По мнению Яковенко, сейчас в РФ ведутся разговоры, что делать дальше. Однако Генштаб РФ не будет предпринимать каких-то шагов для того, чтобы серьезно изменить политическую ситуацию в России, считает журналист. Даже если РФ проиграет войну, возможны только какие-то колебания в войске.

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Однако самое главное то, что может свестись на нет поддержка так называемого "внутреннего войска", которое значительно больше того, что воюет на фронте, говорит Яковенко.

"Это ФСО, ФСБ, Росгвардия. В них может быть ощущение, что царь – ненастоящий. Царь – дурак, разваливший Россию. Но здесь сложно гадать, потому что что происходит в головах силовиков – не имеет шанса быть изученным. Там происходит мгновенная инверсия", – отметил журналист.

Кто такой Игорь Яковенко

Игорь Александрович Яковенко (родился 13 марта 1951 года в Москве) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной Думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель Профсоюза журналистов "журналистская солидарность", пишет Википедия.

В то же время он подчеркнул, что ускорить этот процесс может деоккупация Крыма. Этим событием украинские военные фактически поставят клеймо на лбу Путина о том, что он дурак. Ведь до полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия держала под оккупацией Крым и части Донецкой и Луганской областей, а украинские власти говорили, что не собираются освобождать их военным путем. А теперь Украина хочет освободить все территории военным путем.

Деоккупация Крыма станет еще одним подтверждением бестолковости Путина, говорит Яковенко.

"Это будет очевидный признак, что Путин – дурак. Конечно, это и так всем было понятно, но надо было видимое доказательство, клеймо, которое будет проступать у него на лбу. То есть это будет такая печать, которую выдаст украинская армия Путину о том, что он дурак. Не заметить этого будет невозможно", – подытожил Яковенко.

Могут ли свергнуть Путина в РФ

Журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев ранее отмечал, что между башнями Кремля продолжается война, и российского диктатора Владимира Путина могут "попросить на выход" из президентского кабинета. Его могут не устранять физически, а просто предъявить ультиматум, чтобы он ушел сам и не создавал больше проблем. При этом Киселев отмечал, что Путин уже не имеет поддержки среди россиян, поэтому, если с диктатором РФ что-то случится, все лишь перекрестятся с облегчением.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что в РФ Путину приготовили судьбу "козла отпущения", но живым он Западу не достанется. По словам эксперта, в РФ понимают, что рано или поздно им придется признать военное и политическое поражение в войне в Украине. А чтобы извиниться, России нужна будет "жертва", и станет ею, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар дронов по Кремлю, отмечал, что Кремль мог быть атакован беспилотниками из-за внутрироссийского противостояния. Версий, почему была совершена такая атака, может быть несколько – от активности местных сил сопротивления до разборок между башнями Кремля.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал крах РФ. Он подчеркнул, что Россия уже находится в условиях катастрофы, однако худшее ее ждет еще впереди. Данилов описал, какое будущее ждет страну-агрессора РФ – после поражения в полномасштабной войне против Украины Россию ждут "распад, суд, контрибуции".

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