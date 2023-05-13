ВСУ поставят печать "Путин – дурак": Яковенко объяснил, что именно повернет войска РФ против Путина

Против главы Кремля обернется так называемое "внутреннее войско", которое значительно больше того, что воюет на фронте, говорит журналист.

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Яковенко пояснил, что именно повернет войска РФ против Путина/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, скрин

Деоккупация Крыма станет поворотным моментом, который ускорит падение поддержки российского диктатора Владимира Путина в стране-агрессое России. Против главы Кремля может повернуться даже так называемое "внутреннее войско" – ФСО, ФСБ и Росгвардия.

У силовиков в РФ может появиться ощущение, что Путин – дурак, разваливший Россию. Такое мнение высказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко, пишет "24 канал".

По мнению Яковенко, сейчас в РФ ведутся разговоры, что делать дальше. Однако Генштаб РФ не будет предпринимать каких-то шагов для того, чтобы серьезно изменить политическую ситуацию в России, считает журналист. Даже если РФ проиграет войну, возможны только какие-то колебания в войске.

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Однако самое главное то, что может свестись на нет поддержка так называемого "внутреннего войска", которое значительно больше того, что воюет на фронте, говорит Яковенко.

"Это ФСО, ФСБ, Росгвардия. В них может быть ощущение, что царь – ненастоящий. Царь – дурак, разваливший Россию. Но здесь сложно гадать, потому что что происходит в головах силовиков – не имеет шанса быть изученным. Там происходит мгновенная инверсия", – отметил журналист.

Кто такой Игорь Яковенко Игорь Александрович Яковенко (родился 13 марта 1951 года в Москве) – российский журналист, социолог, педагог и общественный деятель. Бывший секретарь Союза журналистов России, бывший депутат Государственной Думы. Генеральный директор Национальной тиражной службы. Председатель Профсоюза журналистов "журналистская солидарность", пишет Википедия.

В то же время он подчеркнул, что ускорить этот процесс может деоккупация Крыма. Этим событием украинские военные фактически поставят клеймо на лбу Путина о том, что он дурак. Ведь до полномасштабного вторжения страна-агрессор Россия держала под оккупацией Крым и части Донецкой и Луганской областей, а украинские власти говорили, что не собираются освобождать их военным путем. А теперь Украина хочет освободить все территории военным путем.

Деоккупация Крыма станет еще одним подтверждением бестолковости Путина, говорит Яковенко.

"Это будет очевидный признак, что Путин – дурак. Конечно, это и так всем было понятно, но надо было видимое доказательство, клеймо, которое будет проступать у него на лбу. То есть это будет такая печать, которую выдаст украинская армия Путину о том, что он дурак. Не заметить этого будет невозможно", – подытожил Яковенко.

Могут ли свергнуть Путина в РФ

Журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев ранее отмечал, что между башнями Кремля продолжается война, и российского диктатора Владимира Путина могут "попросить на выход" из президентского кабинета. Его могут не устранять физически, а просто предъявить ультиматум, чтобы он ушел сам и не создавал больше проблем. При этом Киселев отмечал, что Путин уже не имеет поддержки среди россиян, поэтому, если с диктатором РФ что-то случится, все лишь перекрестятся с облегчением.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что в РФ Путину приготовили судьбу "козла отпущения", но живым он Западу не достанется. По словам эксперта, в РФ понимают, что рано или поздно им придется признать военное и политическое поражение в войне в Украине. А чтобы извиниться, России нужна будет "жертва", и станет ею, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар дронов по Кремлю, отмечал, что Кремль мог быть атакован беспилотниками из-за внутрироссийского противостояния. Версий, почему была совершена такая атака, может быть несколько – от активности местных сил сопротивления до разборок между башнями Кремля.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал крах РФ. Он подчеркнул, что Россия уже находится в условиях катастрофы, однако худшее ее ждет еще впереди. Данилов описал, какое будущее ждет страну-агрессора РФ – после поражения в полномасштабной войне против Украины Россию ждут "распад, суд, контрибуции".

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