В Брянской области разбились Су-34, Су-35 и два Ми-8 ВКС РФ: в Сети рассказали подробности

В Брянской области на территории страны-агрессора России могли быть сбиты 4 воздушных судна – два боевых самолета Су-34 и Су-35 и два Ми-8. На юго-западной части Брянщины ввели "план Перехват".
Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники, в Брянской области в субботу, 13 мая, вероятно, разбились 4 воздушных судна – два вертолета и два штурмовика, которые возвращались с так называемого "боевого задания" российских оккупантов и попали под обстрел.
"Оба Ми-8 упали над Клинцами. Су-34 и Су-35 разбились рядом с украинской границей под Стародубом. План "Перехват" развернули на всей юго-западной части Брянской области", - пишут авторы канала.
По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, все четыре воздушных судна были сбиты.
"Источник: Ударный Су-34 и истребитель сопровождения Су-35 наносили удары. По возвращению были сбиты. Две вертушки Ми-8 МШТ - это поисково-спасательная служба. Тоже были сбиты", - указано в сообщении.
Момент падения одного из самолетов Су оккупантов
Фрагмент "удара" по вертолету Ми-8
Минобороны оккупантов России официально информацию пока никак не прокомментировало.
В Брянской области упали воздушные судна
В субботу, 13 мая, в Сети распространили сообщения, фото и видео о падении военных самолетов оккупантов РФ и вертолетов в Брянской области.
Сообщалось, что за несколько часов были "сбиты" два вертолета (предварительно, Ми-8 и МИ-34) и военный самолет Су-34.
Изначально пропагандисты назвали причиной крушения пожар. В мессенджерах опубликовали кадры, на которых на оставшихся запчастях вертолета видны отверстия от крупного калибра.
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