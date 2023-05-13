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В Брянской области разбились Су-34, Су-35 и два Ми-8 ВКС РФ: в Сети рассказали подробности

Андрей Ганчук
13 мая 2023, 16:04 обновлено 13 мая, 16:33
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В Сети пишут, что военные самолеты агрессора Су-34 и Су-35 разбились рядом с границей страны-оккупанта России с Украиной под Стародубом Брянской области.
Падение одного из российских Су и вертолета Ми-8
Падение одного из российских Су и вертолета Ми-8 / Коллаж: Главред, фото: скриншот соцсети

В Брянской области на территории страны-агрессора России могли быть сбиты 4 воздушных судна – два боевых самолета Су-34 и Су-35 и два Ми-8. На юго-западной части Брянщины ввели "план Перехват".

Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на свои источники, в Брянской области в субботу, 13 мая, вероятно, разбились 4 воздушных судна – два вертолета и два штурмовика, которые возвращались с так называемого "боевого задания" российских оккупантов и попали под обстрел.

"Оба Ми-8 упали над Клинцами. Су-34 и Су-35 разбились рядом с украинской границей под Стародубом. План "Перехват" развернули на всей юго-западной части Брянской области", - пишут авторы канала.

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По данным Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, все четыре воздушных судна были сбиты.

"Источник: Ударный Су-34 и истребитель сопровождения Су-35 наносили удары. По возвращению были сбиты. Две вертушки Ми-8 МШТ - это поисково-спасательная служба. Тоже были сбиты", - указано в сообщении.

Момент падения одного из самолетов Су оккупантов

Фрагмент видео сбития Су
Падение российского военного самолета Су / Скриншот соцсети

Фрагмент "удара" по вертолету Ми-8

Момент удара по Ми-8
Удар по Ми-8 российских ВКС / Скриншот соцсети

Минобороны оккупантов России официально информацию пока никак не прокомментировало.

В Брянской области упали воздушные судна

В субботу, 13 мая, в Сети распространили сообщения, фото и видео о падении военных самолетов оккупантов РФ и вертолетов в Брянской области.

Сообщалось, что за несколько часов были "сбиты" два вертолета (предварительно, Ми-8 и МИ-34) и военный самолет Су-34.

Изначально пропагандисты назвали причиной крушения пожар. В мессенджерах опубликовали кадры, на которых на оставшихся запчастях вертолета видны отверстия от крупного калибра.

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