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В РФ Путину приготовили судьбу "козла отпущения", но живым он Западу не достанется - Жданов

Анна Ярославская
6 мая 2023, 01:31
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Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев сейчас просто даст возможность Путину утонуть в той каше, которую он заварил, считает Олег Жданов.
Олег Жданов, Владимир Путин
Олег Жданов считает, что Путину уготована роль "козла отпущения" / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

В стране-агрессоре РФ понимают, что рано или поздно им придется признать военное и политическое поражение в войне в Украине. А чтобы извиниться, России нужна будет "жертва", и станет ею, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин. Такое мнение в интервью Главреду озвучил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

По его словам, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прекрасно понимает ситуацию.

"И складывается впечатление, что Путину готовят участь козла отпущения, потому что нужно будет как-то извиняться перед Западом (…) А чтобы извиниться и извинения были приняты, нужна будет жертва. Кого выносить жертвой на алтарь за эту войну? Конечно же, того, кто ее начал", - сказал Жданов.

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Военный эксперт считает, что российская верхушка не заинтересована в том, чтобы Путин достался Гаагскому трибуналу живым, поскольку будет давать неудобные для РФ показания.

Жданов напомнил, что Слободана Милошевича, который был обвиняемым Международного трибунала по бывшей Югославии, после первых двух выступлений резко схватил сердечный приступ в камере.

"Потому Патрушев сейчас просто даст возможность Путину утонуть в той каше, которую он заварил", - резюмировал эксперт.

Как сообщал Главред, Telegram-канал Генерал СВР написал о серьезной ссоре между российским диктатором Владимиром Путиным и секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым. Патрушев якобы обвинил Путина в глупых решениях, которые привели РФ к критической ситуации.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации и передаче детей из оккупированных территорий Украины в РФ.

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не будет нести обязательства, связанные с решениями Международного уголовного суда.

Тем временем в Южной Африке не исключили процедуру ареста диктатора Владимира Путина, в случае его приезда на саммит БРИКС.

В связи с этим Претория просит президента РФ не приезжать лично на саммит БРИКС, а принять участие в его работе через Zoom.

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