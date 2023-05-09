Россиянам плевать на Путина: когда диктатор РФ уйдет, все с облегчением перекрестятся – Киселев

Если с Путиным что-то случится, то выйдет какая-то небольшая толпа сумасшедших, которые будут по нему скучать. Все остальные будут только радоваться.

https://glavred.info/world/rossiyanam-plevat-na-putina-kogda-diktator-rf-uydet-vse-s-oblegcheniem-perekrestyatsya-kiselev-10468615.html Ссылка скопирована

Россиянам плевать на судьбу Путина, говорит Евгений Киселев/ коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

У российского диктатор Владимира Путина уже нет поддержки среди россиян. Граждане страны-агрессора РФ напуганы из-за большого количества репрессий, поэтому они живут по принципу "каждый сам за себя". Если с Путиным что-то случится, то все лишь перекрестятся с облегчением.

Отношение российского общества к главе Кремля стало очень ярко видно после выдачи Международным уголовным судом (МУС) в Гааге ордера на его арест – никто не выходил на митинги с плакатами в поддержку Путина. Об этом рассказал журналист, телеведущий, политический аналитик Евгений Киселев в интервью Главреду.

"Я просто смотрю и задаю вопросы. Если он такой всеми любимый и обожаемый, его здесь взяли и обидели, Международный уголовный суд объявил его в розыск, назвал его преступником, то где возмущение народа? Почему никто не выходит на улицу с плакатами: "Руки прочь от нашего любимого президента", "Позор МУС"? Где подъем народных масс в защиту бессменного лидера?", – отмечает Киселев.

видео дня

Кто такой Евгений Киселев? Евгений Алексеевич Киселев (15 июня 1956, Москва, Российская РФСР, СССР) – российский и украинский журналист, медиаменеджер, политический обозреватель, телеведущий, пишет Википедия.

Он напомнил, что пресс-секретарь Путина и все пропагандисты после атаки беспилотников на Кремль заявили, якобы была совершена попытка покушения на президента РФ. Однако даже после этого российское общество совершенно никак не отреагировало на якобы опасность для главы Кремля.

"Опять-таки: почему русские люди не вышли на улицу с плакатами: "Владимир, мы с тобой, мы тебя защитим"? Почему бабушки не забросали Кремль письмами: "Родной, приезжай ко мне в деревню, спрячу тебя в погребе" или "Приезжай ко мне на дачу, у меня там такая крепкая изба стоит, спрячем тебя, ни один дрон тебя не достанет"? Почему этого нет? Да потому что, как мне кажется, большинство россиян в Путине уже давным-давно разочаровалось, и очень многим на его дальнейшую судьбу наплевать, они думают только о себе", – сказал политический аналитик.

По его словам, российское общество очень напугано, там страх просто витает в воздухе. Россияне боятся из-за большого количества репрессий. Поэтому общество в РФ атомизировано – все спрятались, и каждый живет в своей норке сам по себе.

Киселев подчеркнул, что в случае, если с Путиным что-то произойдет, то на улицы выйдет лишь небольшая толпа сумасшедших, которые будут по нему скучать.

"Пойдет Путин по тому или иному сценарию – и все тоже с облегчением перекрестятся. И те самые российские пропагандисты, люди совершенно бессовестные, мгновенно переобуваются в воздухе и будут его разоблачать. Если их самих не разоблачат раньше. А народ будет молчать, но внутренне радоваться тому, что слава богу, Путин отвалил, потому что уже достал", – отмечает политический аналитик.

Смотрите видео, что журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселев рассказал в интервью Главреду о том, грозит ли России военный переворот и кто может спасти российского диктатора в случае проигрыша в войне в Украине:

Могут ли свергнуть Путина в РФ

Евгений Киселев также ранее отмечал, что между башнями Кремля продолжается война, и российского диктатора Владимира Путина могут "попросить на выход" из президентского кабинета. Его могут не устранять физически, а просто предъявить ультиматум, чтобы он ушел сам и не создавал больше проблем.

Ранее военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что в РФ Путину приготовили судьбу "козла отпущения", но живым он Западу не достанется. По словам эксперта, в РФ понимают, что рано или поздно им придется признать военное и политическое поражение в войне в Украине. А чтобы извиниться, России нужна будет "жертва", и станет ею, вероятно, кремлевский диктатор Владимир Путин.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, комментируя удар дронов по Кремлю, отмечал, что Кремль мог быть атакован беспилотниками из-за внутрироссийского противостояния. Версий, почему была совершена такая атака, может быть несколько – от активности местных сил сопротивления до разборок между башнями Кремля.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов анонсировал крах РФ. Он подчеркнул, что Россия уже находится в условиях катастрофы, однако худшее ее ждет еще впереди. Данилов описал, какое будущее ждет страну-агрессора РФ – после поражения в полномасштабной войне против Украины Россию ждут "распад, суд, контрибуции".

Читайте также: