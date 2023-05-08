РФ готовит Калибры для массированного удара: украинцам грозит атака на 9 мая

Новый удар по Украине российских оккупантов с использованием крылатых ракет и иранских дронов-камикадзе прокомментировала спикер объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
РФ использует для ударов по южной Украине менее точные ракеты Х-22, потому что бережет высокоточные Калибры именно для атаки 9 мая, подчеркнула она в эфире информационного марафона.
Представитель Сил обороны Юга напомнила о том, что недавно оккупанты использовали для удара по Одессе ракеты Х-22, хотя на тот момент в море находились четыре ракетоносителя, снаряженные 32 Калибрами.
При этом она не исключает того, что такая ситуация вызвана желанием РФ прощупывать украинскую систему ПВО.
"Вполне вероятно, что во время использования Х-22 они могли приноровиться к тому, где и как сработает противовоздушная оборона, чтобы уже высоскоточным оружием обойти эти направления и сделать свое черное дело. Поэтому расслабляться рано, надо осознавать, что ракетоносители продолжают дежурство, они еще в море. Высокоточное оружие наготове, а Х-22 у них еще есть", — добавила Гуменюк.
Удары оккупантов РФ по Украине
Напомним, ночью, 8 мая, в Киеве гремели мощные взрывы. Российские оккупанты атаковали столицу Украины дронами. Силы ПВО уничтожили 35 из 35 иранских "шахедов". В то же время враг нанес ракетный удар по южному региону Украины.
Ранее, ночью 1 мая по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за ракетного удара российских оккупантов. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что работали силы украинской ПВО.
В Киевской ГВА также подтвердили работу сил ПВО. В общей сложности было выпущено 18 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555.
Силами и средствами противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины уничтожены 15.
Ранее министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о погибших и раненых в Днепре, Умани и Украинке в результате вражеского обстрела в ночь на пятницу.
"Днепр, Умань и Украинка (Киевская область). Жилые дома снова поражены российскими ракетами", – написал он. По его словам, в Умани две ракеты повредили три многоэтажки.
Утром в пятницу, 28 апреля, Вооруженные силы Украины сбили 21 из 23 вражеских крылатых ракет, а также 2 БПЛА, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
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