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"Прорыв диверсантов" и удар по авто военных РФ: на Брянщине идут бои – СМИ

Алексей Тесля
27 мая 2023, 15:34 обновлено 27 мая, 15:37
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Дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" минобороны РФ, в результате уничтожены двое военных.
Российские добровольцы, РДК, украинские военные
Российские добровольцы принимали участие в рейдах по территории РФ / скрин, 35 ОМБр имени Михаила Остроградского

В Брянской области недалеко от границы с Украиной начался бой после проникновения вооруженной группы на территорию РФ.

Кроме того, регион атакован с помощью беспилотников, в результате погибли двое военных РФ, пишет Telegram-канал "112".

"Дрон-камикадзе атаковал автомобиль "Нива" минобороны РФ на дороге Бровничи - Сушаны в Брянской области. Погибли двое военнослужащих", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что на месте происшествия работают экстренные службы. В то же время в Сети уже опубликовали фото поврежденной "Нивы".

Как уточняет Telegram-канал Baza, "диверсанты" пытаются прорваться в Брянскую область, силовики РФ уже подняты по тревоге.

Канал "Новости Брянск" пишет, что около села Бровничи идут бои с "украинскими диверсантами".

"Украинская ДРГ пыталась прорваться в село Сушаны Брянской области. Также сообщается о попытке прорыва около села Бровничи, там сейчас идут бои. Объявлен сигнал "Эдельвейс" ... Мирные укрываются в подвалах, на улице слышны выстрелы", – говорится в сообщении.

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На Брянщине идут бои / Скриншот

Напомним, Русский добровольческий корпус (РДК) и Легион Свобода России заявили о начале военной операции в Белгородской области.

Цель – освобождение региона от власти режима диктатора Владимира Путина. Добровольцы провели бои на КПП Грайворон, прошли несколько населенных пунктов и получили трофейную технику.

В Главном управлении разведки Минобороны полагают, что добровольцы России проводили работу по демилитаризации Белгородской области с целью создания там буферной зоны для защиты украинской границы от российских оккупантов.

В операции участвовали исключительно граждане РФ.

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