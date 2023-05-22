'Колоссальные цифры': в ГУР подтвердили заявление Байдена о потерях россиян в Бахмуте

Страна-агрессор Россия потеряла в боях за Бахмут уже более 100 тысяч своих военных, заявил президент США Джо Байден после саммита G7 в Японии.

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В Бахмуте колоссальные потери оккупантов / коллаж Главред, фото: УНИАН, 93-я ОМБр холодный овраг, president.gov.ua

Главное управление разведки Минобороны Украины заявление президента США Джо Байдена подтвердило о том, что в Бахмуте оккупационные войска РФ потеряли более 100 тысяч своих военных.

"Здесь никаких разногласий нет. Есть вопросы в разнице методологии. Есть один подход, когда подаются общие потери вместе с убитыми и ранеными. Или отдельно ликвидированные и отдельно раненые. Так же вопрос, за какой период это подается", - об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини сообщил представитель ГУР МО Андрей Юсов.

Он также добавил, что потери российских оккупантов под Бахмутом "действительно колоссальные".

видео дня

"Они абсолютно не соответствуют ни поставленным целям, ни заявленным результатам", - добавил Юсов.

Смотрите видео о том, как в Бахмуте военные ВСУ контрнаступают:

Ситуация в Бахмуте

Напомним, что уже захвачено более 10 позиций врага, ВСУ пошли в наступление под Бахмутом. Украинские военные продолжают продвигаться вперед на Бахмутском направлении в районах пригорода.

Под Бахмутом освобождено 20 квадратных километров территорий. На Бахмутском направлении ВСУ реализуют комплекс мер оборонительной операции, подчеркнула Анна Маляр.

ВСУ наступают уже 3 дня, а "вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы к мышеловке. используя принцип активной обороны, бойцы ВСУ прибегают к контрнаступательным действиям на некоторых направлениях под Бахмутом.

ВСУ взяли Бахмут в "полуоточение", украинские военные продвигаются по флангам. Украинские силы взяли под контроль ряд господствующих высот вокруг Бахмута, сообщила Анна Маляр.

"Вагнеровцы" не смогут продолжать бои за пределами Бахмута. Пока непонятно, действительно ли Пригожин выведет свои силы из Бахмута. Есть версии, что в конце месяца он перебросит "Вагнер" на другой "критический" фронт.

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