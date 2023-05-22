У РФ есть еще одна цель: Гуменюк предупредила об угрозе нового удара по Днепру

Массированный удар по территории Днепропетровской области в ночь на понедельник, 22 мая, прокомментировала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
Российские оккупанты, атакуя Днепр в понедельник, 22 мая, преследовали минимум одну цель, подчеркнула она в эфире информационного телемарафона.
"Прежде всего, они пытаются проследить направления действия украинской противовоздушной обороны, чтобы ее истощить. Будут атаковать и пытаться истощать конкретные направления противовоздушной обороны. В частности, сосредоточившись на этом направлении (Днепропетровщины, — ред.) измеряют с каких сторон может быть защищен или пропущен конкретный удар", — предположила она.
Вместе с тем представитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины обратила внимание на то, что врагом во время атак применяется разное оружие, что свидетельствует о том, что "врагу не дает покоя наша ПВО".
"Какое именно направление выбирает враг, знает только враг. Мы можем анализировать, делать выводы и предполагать то, что считаем адекватным. Не всегда это совпадает с тем, что действительно у врага на уме", — добавила Гуменюк.
Удар РФ по Днепропетровщине
Напомним, в ночь на понедельник, 22 мая, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Угроза воздушной атаки со стороны российских оккупантов была в большинстве областей Украины, кроме западных.
В Днепре ночью гремели взрывы. По информации СМИ, их было не менее 40.
Позднее стало известно, что 22 мая российские оккупанты атаковали с воздуха Днепропетровскую область. Защитники украинского неба сбили 15 беспилотников и четыре крылатые ракеты. Но, к сожалению, есть и "прилеты", зафиксированы разрушения, пострадали 8 человек.
Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
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