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Взрывы в Днепре: уничтожены 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты, есть пострадавшие

Анна Ярославская
22 мая 2023, 08:11 обновлено 22 мая, 08:11
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В результате российской атаки пострадали 8 человек. Есть разрушения домов, повреждены автомобили.
Последствия атаки на Днепропетровскую область
Последствия атаки на Днепропетровскую область показали в ОГА / Коллаж: Главред, фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Ночью 22 мая российские оккупанты атаковали с воздуха Днепропетровскую область. Защитники украинского неба сбили 15 беспилотников и четыре крылатые ракеты. Но, к сожалению, есть и "прилеты", зафиксированы разрушения, пострадали 8 человек.

Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Вспыхнули два пожара, их уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Разбиты 25 частных машин и 2 автобуса.

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Попадание также было по частному предприятию в Днепре. Там изуродованы 3 здания.

В Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты.

Пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет находятся в больнице.

"Зацепило 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто. Исследование территории продолжается", - написал Лысак.

  • Ночная атака на Днепропетровскую область 22 мая 2023
    Ночная атака на Днепропетровскую область 22 мая 2023 Фото t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ночная атака на Днепропетровскую область 22 мая 2023
    Ночная атака на Днепропетровскую область 22 мая 2023 Фото t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ночная атака на Днепропетровскую область 22 мая 2023
    Ночная атака на Днепропетровскую область 22 мая 2023 Фото t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ночная атака на Днепропетровскую область 22 мая 2023
    Ночная атака на Днепропетровскую область 22 мая 2023 Фото t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ночная атака на Днепропетровскую область 22 мая 2023
    Ночная атака на Днепропетровскую область 22 мая 2023 Фото t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ночная атака на Днепропетровскую область 22 мая 2023
    Ночная атака на Днепропетровскую область 22 мая 2023 Фото t.me/dnipropetrovskaODA
  • Ночная атака на Днепропетровскую область 22 мая 2023
    Ночная атака на Днепропетровскую область 22 мая 2023 Фото t.me/dnipropetrovskaODA

Ночная атака РФ на Украину

В ночь на понедельник, 22 мая, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Угроза воздушной атаки со стороны российских оккупантов была в большинстве областей Украины, кроме западных.

В Днепре ночью гремели взрывы. По информации СМИ, их было не менее 40.

Отметим, вечером 21 мая российские оккупанты обстреляли Харьков. В городе раздались мощные взрывы. В Сети сообщается о минимум двух взрывах в городе.

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