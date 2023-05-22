Взрывы в Днепре: уничтожены 15 беспилотников и 4 крылатые ракеты, есть пострадавшие

Ночью 22 мая российские оккупанты атаковали с воздуха Днепропетровскую область. Защитники украинского неба сбили 15 беспилотников и четыре крылатые ракеты. Но, к сожалению, есть и "прилеты", зафиксированы разрушения, пострадали 8 человек.
Как сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, в Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.
Повреждены несколько зданий спасательного подразделения. Вспыхнули два пожара, их уже потушили. Уничтожены более 10 грузовых и легковых авто, столько же единиц спецтехники – повреждены. Разбиты 25 частных машин и 2 автобуса.
Попадание также было по частному предприятию в Днепре. Там изуродованы 3 здания.
В Илларионовской общине Синельниковского района упал БПЛА. Обнаружили там и обломки ракеты.
Пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет находятся в больнице.
"Зацепило 3 частных дома и 9 многоквартирных. А еще – детсад, магазины и админздания. Разбиты 6 авто. Исследование территории продолжается", - написал Лысак.
Ночная атака РФ на Украину
В ночь на понедельник, 22 мая, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Угроза воздушной атаки со стороны российских оккупантов была в большинстве областей Украины, кроме западных.
В Днепре ночью гремели взрывы. По информации СМИ, их было не менее 40.
Отметим, вечером 21 мая российские оккупанты обстреляли Харьков. В городе раздались мощные взрывы. В Сети сообщается о минимум двух взрывах в городе.
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