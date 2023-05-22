УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Ночная атака РФ на Украину: в Днепре прогремело около 40 взрывов - СМИ

Анна Ярославская
22 мая 2023, 06:42 обновлено 22 мая, 06:42
31
По предварительным данным, оккупанты атаковали Днепр при помощи иранских дронов-камикадзе Shahed и ракет разных типов.
Воздушная тревога, укрытие
Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, карта тревог

В ночь на понедельник, 22 мая, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Угроза воздушной атаки со стороны российских оккупантов была в большинстве областей Украины, кроме западных.

В Днепре ночью гремели взрывы. По информации Зеркала недели, их было не менее 40.

Издание отмечает, что, по предварительным данным, оккупанты атаковали город при помощи иранских дронов-камикадзе Shahed, ракеты типа Х-22, баллистических ракет разных типов (Искандер-К, Искандер-М, возможно С-400).

видео дня

"В общей сложности около 20 целей в городе прозвучало не менее 40 взрывов", - говорится в сообщении.

По данным ZN, в городе было видно зарево от пожаров.

Скриншот

Местные власти пока что не раскрывают детали российской воздушной атаки на Днепр.

"Благодаря Силам обороны, мы выдержали атаку. Детали позже", – написал в Telegram начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

Реклама

Главное за день

Ночная атака РФ на Украину: в Днепре прогремело около 40 взрывов - СМИ

Ночная атака РФ на Украину: в Днепре прогремело около 40 взрывов - СМИ

06:42 Украина
"Невосполнимые потери уже нанесены": ЧВК Вагнера в Бахмуте будет разбита до конца - Череватый

"Невосполнимые потери уже нанесены": ЧВК Вагнера в Бахмуте будет разбита до конца - Череватый

22:19 Украина
В Харькове прозвучали мощные взрывы: есть пострадавшие

В Харькове прозвучали мощные взрывы: есть пострадавшие

20:05 Украина
Все главные новости

Последние новости

06:42

Ночная атака РФ на Украину: в Днепре прогремело около 40 взрывов - СМИ

06:20

Россию ждет судьба Бахмутамнение

05:30

После "взятия" Бахмута Пригожин резко назвал дату вывода "вагнеровцев" из городаВидео

03:45

Задача для гениев: только люди с высоким IQ могут заметить ошибку на изображении белого медведя

03:05

"Полиция не уполномочена": Репяхова объяснила, почему у Павлика отобрали спецпропускВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:35

Вредно для здоровья и посуды: что нельзя варить в алюминиевой кастрюле

02:05

По 40 гривен за пшеничный: украинцев предупредили о резком подорожании хлеба

01:32

Клещи сбегут из сада: что посадить, чтобы избавиться от опасных паразитов

00:51

Почему 22 мая в доме не убирали пауков: приметы и 7 строгих запретов в большой праздникВидео

Реклама
00:51

От него оторваться невозможно: недорогой и очень вкусный торт без выпечки за 15 минут - рецептВидео

00:12

Как сказать на украинском "по щелчку пальцев": Авраменко назвал аж 5 благозвучных вариантовВидео

21 мая, воскресенье
23:43

Стал более агрессивным и целеустремленным: эксперт проанализировала, как изменилось лицо ЗеленскогоВидео

23:30

Что сначала жарить – лук или мясо: ответ на самый спорный вопрос ошеломит даже опытных хозяек

22:56

Игар Тышкевич. Что будет после Бахмута?Видеоблоги

22:38

Это имя отталкивает людей: женщина захотела дать дочке винтажное имя, но столкнулась с критикой

22:21

"Жалею, что были такие времена": Мика Ньютон рассказала про участие в российском сериале "Кадетство"

22:19

"Невосполнимые потери уже нанесены": ЧВК Вагнера в Бахмуте будет разбита до конца - ЧереватыйВидео

21:23

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" перенесла срочную операцию и показала фото из больницыВидео

21:10

"Утонченный эстет, резчик по дереву и охотник": Пригожин потроллил именинника ШойгуВидео

21:00

"Там же склады были": под оккупированным Донецком в небо "взлетело" много российских снарядовВидео

Реклама
20:13

Как отпугнуть комаров: эффективное средство своими руками за 5 минут

20:06

Продюсер "Голосу країни" после каминг-аута раскрыл подробности про бойфренда

20:05

В Харькове прозвучали мощные взрывы: есть пострадавшиеВидео

19:57

"Своего ничего не осталось": дочь Газманова изуродовала себе лицо

19:42

"Будьте очень внимательными": Гуменюк предупредила об опасности ракетной атаки на фоне встречи G7Видео

19:23

Почему любая "заморозка" нам категорически не подходитмнение

19:18

"Взятие" Бахмута - неудача": Гиркин раскритиковал РФ и ожидает успешное контрнаступление ВСУВидео

19:09

"Польша существует благодаря нам": РФ требует от поляков выплатить $750 млрд и отдать треть территорийВидео

19:02

"Или ты настоящий, или ты ноль": российская певица Распутина нещадно растоптала Аллу ПугачевуВидео

18:34

Цены в Украине бьют рекорды: какие 5 продуктов взлетели на 20%Видео

18:19

Денег будет немерено: что нужно положить в кошелек 23 мая, приметы и что нельзя делатьВидео

17:30

"Сверхтяжелая потеря": депутат Полтавского горсовета получил смертельные ранения на фронтеВидео

17:02

Под прицелом Франции. Поставки оружия в Ереван создают прямые риски для Украины и Израиля

16:57

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти на картинке 4 животных за 15 секунд

16:48

Плюс один Джонсонюк: Борис Джонсон станет отцом в восьмой раз

16:27

Популярная российская певица и судья украинских шоу прилично набрала вес

16:26

Украину ждет неделя пекла: синоптики рассказали, где будет "пекущее" солнцеВидео

15:38

Мама троих детей Катя Осадчая прокомментировала слухи про свою беременность

15:27

ВСУ приближаются к взятию в тактическое окружение Бахмута вместе с оккупантами - СырскийВидео

15:07

Умер прямо в самолете: в России моментально скончался муж российской певицы

Реклама
14:59

Мощный удар на юге: ВСУ "покрошили" три роты оккупантов и сожгли много техники РФ

14:49

Трагедия в семье Аллы Мазур: на войне погиб близкий человек ведущей

14:39

"Не важно, оккупирован или нет: ВСУ "перемололи" в Бахмуте почти 100 тысяч оккупантов - БайденВидео

14:37

"У них важная задача": Зеленский сделал новое заявление о БахмутеВидео

14:06

Только самые внимательные найдут веселую собаку за 5 секунд: загадка на скорость реакции

13:59

Мужчину поймали на контрабанде ножниц: спрятал он их в "особом месте" своего тела

13:52

В Бердянске мощные взрывы: штаб РФ взлетел на воздух, оккупанты считают потери

13:39

В июле Зеленский хочет провести саммит формулы мира

13:27

Никто никуда не убегал: в ВСУ рассказали, что происходит в Бахмуте сейчасВидео

13:24

Гороскоп на завтра 22 мая 2023: Весам - судьбоносное знакомство, Рыбам - лучший день в годуВидео

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Погода веснаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Интересное
Оптические иллюзииГоловоломкиТесты по картинке
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять