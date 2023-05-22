Ночная атака РФ на Украину: в Днепре прогремело около 40 взрывов - СМИ

По предварительным данным, оккупанты атаковали Днепр при помощи иранских дронов-камикадзе Shahed и ракет разных типов.

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Ночью по всей Украине объявляли воздушную тревогу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, карта тревог

В ночь на понедельник, 22 мая, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Угроза воздушной атаки со стороны российских оккупантов была в большинстве областей Украины, кроме западных.

В Днепре ночью гремели взрывы. По информации Зеркала недели, их было не менее 40.

Издание отмечает, что, по предварительным данным, оккупанты атаковали город при помощи иранских дронов-камикадзе Shahed, ракеты типа Х-22, баллистических ракет разных типов (Искандер-К, Искандер-М, возможно С-400).

видео дня

"В общей сложности около 20 целей в городе прозвучало не менее 40 взрывов", - говорится в сообщении.

По данным ZN, в городе было видно зарево от пожаров.

Местные власти пока что не раскрывают детали российской воздушной атаки на Днепр.

"Благодаря Силам обороны, мы выдержали атаку. Детали позже", – написал в Telegram начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.