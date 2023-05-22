Ночная атака РФ на Украину: в Днепре прогремело около 40 взрывов - СМИ

В ночь на понедельник, 22 мая, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Угроза воздушной атаки со стороны российских оккупантов была в большинстве областей Украины, кроме западных.
В Днепре ночью гремели взрывы. По информации Зеркала недели, их было не менее 40.
Издание отмечает, что, по предварительным данным, оккупанты атаковали город при помощи иранских дронов-камикадзе Shahed, ракеты типа Х-22, баллистических ракет разных типов (Искандер-К, Искандер-М, возможно С-400).
"В общей сложности около 20 целей в городе прозвучало не менее 40 взрывов", - говорится в сообщении.
По данным ZN, в городе было видно зарево от пожаров.
Местные власти пока что не раскрывают детали российской воздушной атаки на Днепр.
"Благодаря Силам обороны, мы выдержали атаку. Детали позже", – написал в Telegram начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.