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Закрытые убежища в Киеве: Зеленский заговорил о "халатности" и сделал жесткое заявление

Алексей Тесля
2 июня 2023, 21:46 обновлено 2 июня, 21:50
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Киевляне продолжают жаловаться на то, что многие убежища недоступны, рассказал глава государства.
Зеленский
Владимир Зеленский сделал заявление из-за состояния убежищ в Киеве / УНИАН, Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что несмотря на обещания киевских властей решить проблему с бомбоубежищами в городе, многие укрытия до сих пор остаются закрытыми.

"Очевидна жесткая реакция на гибель людей в Киеве из-за закрытого укрытия. Есть поручение о проверке защитных сооружений в Киеве и по всей стране", — сказал он в видеообращении, опубликованном в официальном Telegram-канале.

Глава государства напомнил о том, что ответственность за проверки лежит на министре внутренних дел Игоре Клименко и министре по вопросам стратегических отраслей промышленности Александре Камышине.

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Вместе с тем президент обратил внимание на то, что несмотря на недавнюю трагедию возле закрытого укрытия, киевляне продолжают жаловаться на то, что убежища недоступны.

По его словам, в некоторых бомбоубежищах бывают заварены входы, а в некоторых районах столицы укрытия и вовсе отсутствуют.

"Такой уровень халатности в городе не перекрыть какими-то оправданиями", — добавил Зеленский.

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупанты нанесли ракетный удар по Киеву. Около 03:00 в столице объявили воздушную тревогу и почти сразу начали звучать взрывы. Силы ПВО сбили все цели, но есть жертвы и разрушения в нескольких районах. Погибли три человека, среди которых 9-летний ребенок.

Киевлянин, жена которого погибла во время этого ракетного удара, рассказал, что трагедия произошла возле укрытия, куда побежали люди после объявления воздушной тревоги, но там было закрыто.

Позже стало известно о том, что правоохранители задержали четверых человек - трех чиновников и охранника. Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Среди задержанных первый заместитель Деснянской РГА, директор медучреждения и его заместитель, а также охранник.

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