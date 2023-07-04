'График сдвигается': Кулеба рассказал, почему учения на F-16 еще не начались

Дмитрий Кулеба пояснил, что сейчас речь идет об очень сложном процессе по обучению украинских военных.

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Учения на F-16 должны были начаться в июне / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что украинские бойцы должны были начать обучение на истребителях F-16 еще в июне, но из-за ошибки в расчетах этого не произошло.

Кулеба раскрыл, что ранее он был уверен в получении Украиной истребителей "в первые месяцы следующего года" ввиду того, что учения на F-16 должны были начаться в июне. Об этом заявил министр в прямом эфире телемарафона "Єдині новини".

"В июне тренировки не начались. Это означает, что график начинает сдвигаться... Мы сейчас работаем со всеми причастными сторонами, со всеми странами, участвующими в авиационной коалиции, чтобы максимально ускорить этот процесс", - отметил Кулеба.

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Руководитель МИД пояснил, что сейчас речь идет об очень сложном процессе: обучение летчиков и инженеров, подготовка инфраструктуры, "принятие необходимых правовых решений, собственно, о передаче самолетов".

"Учения не начинались. Было обещание начать обучение в июне от одной из стран, теперь они говорят, что продолжают подготовку к началу обучения, ошиблись в расчетах, им нужно больше времени. Но у нас времени нет, поэтому мы максимально все ускоряем", - подытожил он.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой Сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель находится на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Передача Украине F-16

Напомним, что в ВВС США рассказали, когда истребители F-16 прибудут в Украину. Передача Украине истребителей F-16 может занять несколько месяцев, и это в лучшем случае. Об этом заявил министр Военно-воздушных сил США Фрэнк Кендалл.

В Минобороны назвали число истребителей для победы. Украина способна одержать победу над страной-агрессором Россией и освободить свои территории, если получит достаточно истребителей, считают в ведомстве.

Бригадный генерал раскрыл сценарий завоевания ВСУ преимущества в воздухе с F-16.ВСУ могут заставить РФ отказаться от воздушных ударов, подчеркнул Сергей Голубцов.

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