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Бригадный генерал раскрыл сценарий завоевания ВСУ преимущества в воздухе с F-16

Алексей Тесля
28 мая 2023, 21:56 обновлено 28 мая, 22:00
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ВСУ могут заставить РФ отказаться от воздушных ударов, подчеркнул Сергей Голубцов.
F-16
Украину пообещали вооружить F-16 / УНИАН, Скриншот

Начальник авиации Командования Воздушных сил ВСУ бригадный генерал Сергей Голубцов рассказал о том, сколько необходимо ВСУ на начальном этапе истребителей F-16 для планирования и проведения полноценной операции.

Для решения подобных задач ВСУ нужно хотя бы 12-16 истребителей F-16, заявил он в интервью Донбасс Реалии.

"Чтобы спланировать от А до Я операцию, я думаю, стоит говорить хотя бы об эскадрилье, хотя бы о 12-16 самолетах", – отметил он.

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Голубцов уточнил, что это только "начальный этап", а на самом деле военным нужно больше истребителей.

"Если мы понимаем, что против нас группировки, скажем так, 50 эскадрилий и 39 аэродромов, из которых они (русские. - Ред.) выполняют задачи, конечно, нам хотелось бы больше. Но если это будет хотя бы 3-4 эскадрильи, я думаю, что на отдельном направлении мы сможем завоевать преимущество в воздухе и заставить врага вообще отказаться от тех ударов, которые они сейчас наносят на определенном участке, на определенной полосе обороны", – подытожил Голубцов.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Истребители F-16 для Украины

Напомним, ранее президент США Джо Байден заявил лидерам G7, что США поддержат усилия по обучению украинских пилотов на современных самолетах, включая F-16.

Совместные учебные мероприятия не будут проводиться в США, скорее всего, будут проводиться исключительно в Европе. Но американский персонал будет участвовать в учениях вместе с союзниками и партнерами, сказал чиновник. Ожидается, что на это уйдет несколько месяцев.

"Поскольку обучение будет проходить в ближайшие месяцы, наша коалиция стран, участвующих в этих усилиях, решит, когда предоставить самолеты, сколько мы предоставим и кто их предоставит", — сказал чиновник.

Президент Владимир Зеленский в своем Twitter-аккаунте поблагодарил Байдена и назвал решение США "историческим". Истребители F-16 должны укрепить украинскую армию в небе. Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что теперь можно говорить об официальном создании авиационной коалиции для Украины. Вскоре Украина получит всё, что необходимо для защиты неба.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина со временем получит американские истребители F-16. Решения практически приняты, осталось уладить некоторые вопросы, в том числе, аспекты передачи Киеву самолетов. Не исключено, что в будущем могут передать и ракеты с дальностью пуска до 500 километров.

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