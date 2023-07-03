"Все достигло точки кипения": Кулеба озвучил жесткую позицию Украины из-за Саакашвили

По словам Кулебы, 4 июля, утром грузинский посол будет в Министерстве иностранных дел и с ним проведут соответствующий разговор.

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Дмитрий Кулеба о здоровье Саакашвили / Коллаж Главред, фото mfa.gov.ua, скриншот

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что поручение президента Владимира Зеленского выразить протест и предложить выехать из Украины грузинскому послу является очень жесткой формой дипломатии.

По словам главы МИД, после того, как появились новые фотографии бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, все "достигло точки кипения", поэтому Украина пошла на резкий, но справедливый шаг.

"Знаете, когда государство чем-то недовольно, первый уровень реакции - выразить протест. Второй уровень реакции - это отозвать своего посла на консультации. А третий уровень реакции, на несколько порядков выше по жесткости, - это попросить посла этой страны выехать из Украины на консультации со своим правительством. В дипломатии это чрезвычайно жесткая форма, но грузинские власти ее заслуживают", - добавил министр.

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По словам Кулебы, 4 июля, утром грузинский посол будет в Министерстве иностранных дел и с ним проведут соответствующий разговор. Грузинский дипломат должен консультироваться со своим правительством о том, куда идет страна и зачем она разрушает отношения с Украиной.

"Мы считаем, что они (власти Грузии - ред.) должны прекратить издевательства над Саакашвили и вернуть его нам, поскольку он - гражданин Украины", - добавил министр.

Глава МИД подчеркнул, что власти Грузии хотят довести его до смерти и это желание основывается "исключительно на личной ненависти и мести".

В чем обвиняют Саакашвили

Экс-президент Грузии был задержан в октябре 2021 года, когда он после восьмилетнего отсутствия вернулся на родину.

Ему выдвинули обвинения в незаконном пересечении границы. Сейчас Саакашвили отбывает шестилетний срок в тюрьме. Еще три дела против него находятся на стадии рассмотрения.

В тюрьме состояние бывшего лидера Грузии значительно ухудшилось, он похудел, а медики предупреждают, что Саакашвили может быть прикован к постели.

4 июля 2023 года появились кадры с Саакашвили. Помощница Саакашвили Дарина Чиж поделилась снимками экс-президента, демонстрируя, в каком ужасном состоянии он сейчас находится.

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