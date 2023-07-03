"Боже, его узнать невозможно": появились новые кадры исхудавшего Саакашвили

Бывший президент Грузии, находящийся под стражей в больнице и который имеет серьезные проблемы со здоровьем, Михаил Саакашвили вернулся к участию в заседании суда по своему делу.
Как сообщает Мtavari.tv, Саакашвили заявил, что не совершал преступлений против Грузии и призвал сторонников единению.
"Я хочу сказать всем единомышленникам, что мы должны излучать силу, потому что напуганное, опасное правительство излучает слабость, и я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри", – заявил он.
Перед этим заседания защита встретилась с Саакашвили. Физическое состояние не позволяет политику находится в зале заседаний, но он первый раз с 1 февраля 2023 года подключился к суду дистанционно.
Помощница Саакашвили Дарина Чиж также поделилась снимками экс-президента, демонстрируя, в каком состоянии он сейчас находится.
Украинцы были шокированы внешним видом гражданина Украины.
"Какой ужас", "Просто ужас тяжело узнать", "Сил вытерпеть эту несправедливость", - пишут украинцы.
В чем обвиняют Саакашвили
Экс-президент Грузии был задержан в октябре 2021 года, когда он после восьмилетнего отсутствия вернулся на родину.
Ему выдвинули обвинения в незаконном пересечении границы. Сейчас Саакашвили отбывает шестилетний срок в тюрьме. Еще три дела против него находятся на стадии рассмотрения.
В тюрьме состояние бывшего лидера Грузии значительно ухудшилось, он похудел, а медики предупреждают, что Саакашвили может быть прикован к постели.
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