"Боже, его узнать невозможно": появились новые кадры исхудавшего Саакашвили

Помощница Саакашвили Дарина Чиж поделилась снимками экс-президента, демонстрируя, в каком состоянии он сейчас находится.

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Саакашвили на заседании суда 3 июля / Коллаж Главред, фото скриншот

Бывший президент Грузии, находящийся под стражей в больнице и который имеет серьезные проблемы со здоровьем, Михаил Саакашвили вернулся к участию в заседании суда по своему делу.

Как сообщает Мtavari.tv, Саакашвили заявил, что не совершал преступлений против Грузии и призвал сторонников единению.

"Я хочу сказать всем единомышленникам, что мы должны излучать силу, потому что напуганное, опасное правительство излучает слабость, и я могу быть физически слабым, но я очень силен изнутри", – заявил он.

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Перед этим заседания защита встретилась с Саакашвили. Физическое состояние не позволяет политику находится в зале заседаний, но он первый раз с 1 февраля 2023 года подключился к суду дистанционно.

Помощница Саакашвили Дарина Чиж также поделилась снимками экс-президента, демонстрируя, в каком состоянии он сейчас находится.

Украинцы были шокированы внешним видом гражданина Украины.

"Какой ужас", "Просто ужас тяжело узнать", "Сил вытерпеть эту несправедливость", - пишут украинцы.

В чем обвиняют Саакашвили

Экс-президент Грузии был задержан в октябре 2021 года, когда он после восьмилетнего отсутствия вернулся на родину.

Ему выдвинули обвинения в незаконном пересечении границы. Сейчас Саакашвили отбывает шестилетний срок в тюрьме. Еще три дела против него находятся на стадии рассмотрения.

В тюрьме состояние бывшего лидера Грузии значительно ухудшилось, он похудел, а медики предупреждают, что Саакашвили может быть прикован к постели.

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