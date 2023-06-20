"Это девочка": мама Саакашвили назвала необычное имя своей внучки от Ясько

Подробности рассказала мама Михеила Саакашвили и призналась, что до сих пор лично не виделась со своей внучкой.

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Стало известно, кого родила Елизавета Ясько от Саакашвили / Коллаж: Главред, фото: Facebook/SaakashviliMikheil, instagram.com/lisa_yasko

Украинский депутат Елизавета Ясько встречалась с арестованным в Грузии Михеилом Саакашвили. Женщина даже родила от него ребенка. И вот стало известно кто же это и как навали малыша. Подробности в эфире "Сніданку з 1+1" рассказала мама Михеила Саакашвили Гиули Аласания.

Она подтвердила, что Ясько действительно родила ребенка от её сына и это девочка. Однако ей пока так и не удалось увидеть свою внучку вживую.

"Нет, я не видела (внучку – Главред). Это девочка. Зовут Жасмин", — рассказала мать Саакашвили.

Она добавила, что поддерживает общение с возлюбленной своего сына по телефону.

Напомним, недавно Елизавета Ясько трогательно намекнула на то, что её ребенок является "украинскими корнями" Михеила Саакашвили.

Роман Саакашвили и Ясько

1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение , в котором политик рассказал, что создал с Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию.

Смотрите видео об отношениях Ясько и Саакашвили:

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ясько рассказала, с Саакашвили она была на связи до самого момента задержания, добавив, что их отношениям уже больше года. Она даже знакома с мамой Саакашвили и одним из его сыновей.

Позже Ясько призналась, что познакомилась с Саакашвили еще до того как Зеленский стал президентом. Но отношения у них начались не сразу, потому что Лиза на тот момент была в отношениях с другим мужчиной. Ясько подчеркнула, что Саакашвили "не отбивал" ее у бывшего бойфренда и она с обоими мужчинами была честна.

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