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"Его украинские корни": народный депутат родила ребенка от Саакашвили

Ангелина Подвысоцкая
1 июня 2023, 22:36 обновлено 1 июня, 22:47
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Женщина подчеркнула, что сейчас она вынуждена выполнять функции и отца, и мамы, потому что отец ребенка не может быть рядом.
Лиза Ясько и Саакашвили
Лиза Ясько родила ребенка от Саакашвили / коллаж: Главред, фото: Facebook / Saakashvili Mikheil, instagram.com/lisa_yasko

Нардеп Лиза Ясько родила ребенка от бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме. Женщина намекнула на то, что именно этот ребенок является "украинскими корнями" Саакашвили. Чувствительный пост она опубликовала на своей странице в Facebook в День защиты детей 1 июня.

Следует отметить, что женщина не рассекретила пол ребенка и прямо не написала о том, что именно бывший президент Грузии является отцом ребенка. Однако об их романе уже давно было известно. Также депутат не сообщила, когда именно произошло рождение ребенка.

Ясько волнуется из-за того, что отец ребенка не может находиться рядом с малышом.

"Никогда себе не могла представить, что рядом на свободе и в здоровье не будет отца ребенка в очень важные моменты, которые мы планировали быть вместе. Мой ребенок - моя любовь. Для отца наш ребенок - это его украинские корни и украинское продолжение, о котором он мечтал и так хотел иметь, гордясь своим паспортом гражданина Украины ... Рядом только ты - мама, которая выполняет по две функции и мамы, и папы", - написала Лиза Ясько.

Женщина призналась, что рождение ребенка она представляла совсем иначе - не в условиях войны.

Лиза Ясько
Лиза Ясько родила ребенка от Саакашвили / фото: скриншот

Роман Саакашвили и Ясько

1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение, в котором политик рассказал, что создал с Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию.

Смотрите видео об отношениях Ясько и Саакашвили:

Народный депутат от партии "Слуга народа" Ясько рассказала, с Саакашвили она была на связи до самого момента задержания, добавив, что их отношениям уже больше года. Она даже знакома с мамой Саакашвили и одним из его сыновей.

Позже Ясько призналась, что познакомилась с Саакашвили еще до того как Зеленский стал президентом. Но отношения у них начались не сразу, потому что Лиза на тот момент была в отношениях с другим мужчиной. Ясько подчеркнула, что Саакашвили "не отбивал" ее у бывшего бойфренда и она с обоими мужчинами была честна.

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