Ясько рассказала, как Саакашвили признался ей в любви: "На тот момент я была в других отношениях"

Нардеп рассказала, как начались их отношения с Саакашвили / Facebook/SaakashviliMikheil

Народный депутат от "Слуги народа" Лиза Ясько рассказала о том, как начались ее отношения с экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

В интервью журналистке Алесе Бацман политик призналась, что познакомилась с Саакашвили еще до того, как Владимир Зеленский стал президентом. По ее словам, "этапов знакомства и общения" было несколько, а отношения у возлюбленных начались не сразу.

"Далеко не сразу начались отношения. Мы очень долго общались...На тот момент я еще была в других отношениях. У нас всегда все было честно и с уважением к друг другу между мной и Мишей. На все нужно было время", - отметила нардеп.

Ясько призналась, что возлюбленный впервые признался ей в любви очень эмоционально, но подробности не раскрыла.

Читайте такжеЖена Саакашвили впервые отреагировала на видео с его новой девушкой Ясько"Я бы хотела, чтобы это осталось между нами...Это было очень эмоционально...Это было так, что я понимала, что дороги обратно нет. Потому что мы очень быстро поняли, насколько судьба что-то сделала с нами" - поделилась возлюбленная Саакашвилли.

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В то же время Ясько подчеркнула, что Саакашвили "не отбивал" ее у бывшего бойфренда и она с обоими мужчинами была честна.

Роман Саакашвили и Ясько

1 октября, после ареста Михаила Саакашвили в социальной сети Facebook было опубликовано его видеообращение , в котором политик рассказал, что создал с Ясько новую семью. Видео было записано до приезда Саакашвили в Грузию.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько рассказала, с Саакашвили она была на связи до самого момента задержания, добавив, что их отношениям уже больше года. Она даже знакома с мамой Саакашвили и одним из его сыновей.