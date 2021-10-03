Ясько рассказала о знакомстве с семьей Саакашвили и его разводе с женой

Елизавета Ясько / Фото: Lisa Yasko/Facebook

Народный депутат от партии Слуга народа Елизавета Ясько рассказала подробности о своих отношениях с задержанным в Грузии экс-президентом Михаилом Саакашвили.

Как подчеркнула она в комментрии ТСН, с Саакашвили она была на связи до самого момента задержания.

"Мы были вчера еще с ним на связи. То, что произошло вчера, то, что его арестовали, это очень грустно и больно мне лично и политически", — отметила Ясько.

Нардеп уточнила, что их отношениям уже больше года. Она даже знакома с мамой Саакашвили и одним из его сыновей.

"Слуга народа" также уверяет, что она у него сейчас — единственная женщина.

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"Он не женат", — добавила Ясько.

Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили / Скриншот

Как известно, у Саакашвили был оформлен брак с 52-летней гражданкой Нидерландов Сандрой Рулофс, у них двое сыновей - 16-летний Николоз и 21-летний Эдуард.

Отметим, что разница в возрасте между Саакашвили и Ясько составляет 22 года.

Ранее сообщалось о том, что пара жила вместе со средины лета в поселке Лесники под Киевом. Первые совместные снимки Ясько и Саакашвили начали появляться в Сети в июне 2020 года.