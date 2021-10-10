Саакашвили заявил о разрыве с женой Сандрой и раскрыл детали романа с Ясько

Елизавета Ясько и Михаил Саакашвили / Facebook/SaakashviliMikheil

Задержанный в Грузии бывший президент этой страны Михаил Саакашвили раскрыл подробности своей личной жизни.

Как написал он в Facebook, он прекратил отношеня со своей супругой Сандрой Рулофс.

Саакашвили добавил, что на сегодня он состоит в отношениях с нардепом от Слуги народа Елизаветой Ясько.

"Я хочу заявить, что все мои предыдущие отношения завершены. И уже много месяцев назад я и Лиза Ясько объединили наши судьбы. Мы давно живем вместе, как семья из полноправных партнеров. Это большая история любви, и я чувствую себя благословенным", – написал Саакашвили.

Как известно, у Саакашвили был оформлен брак с 52-летней гражданкой Нидерландов Сандрой Рулофс, у них двое сыновей - 16-летний Николоз и 21-летний Эдуард.

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Отметим, что разница в возрасте между Саакашвили и Ясько составляет 22 года.

Ранее сообщалось о том, что пара жила вместе со средины лета в поселке Лесники под Киевом. Первые совместные снимки Ясько и Саакашвили начали появляться в Сети в июне 2020 года.