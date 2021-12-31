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Саакашвили рассказал о внебрачной дочери: появилось фото ребенка и имя матери

31 декабря 2021, 12:19
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Ранее СМИ сообщали, что известная грузинская певица Софо Нижарадзе родила дочь и ее назвали Элис-Мария.

Саакашвили
Михаил Саакашвили / Reuters

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, находящийся в тюрьме в Рустави, впервые публично признал, что у него есть малолетняя дочь Элис-Мария Саакашвили.

"Это первый Новый год, который я встречаю в тюрьме, но это и первый Новый год, когда с экрана телевизора в новогоднем концерте на канале "Мтавари архи" примет участие самая маленькая участница вместе со своей мамой - Элис-Мария Саакашвили, моя самая любимая девочка и самая младшая дочь", - написал экс-президент в Facebook.

Он не назвал имя матери своей дочери, но ранее СМИ сообщали, что известная грузинская певица Софо Нижарадзе, проживающая в США в июне 2020 года, родила дочь и ее назвали Элис-Мария.

По информации СМИ, в 2014 году Саакашвили приобрел в Нью-Йорке квартиру стоимостью в $2 млн для своей давней знакомой Софо Нижарадзе.

Элис-Мария Саакашвили
Элис-Мария Саакашвили / Скриншот

Пока неизвестно, посетит ли Нижарадзе своего гражданского мужа в Руставской тюрьме, в которой Саакашвили не раз посещала его украинская гражданская жена, депутат Верховной Рады Елизавета Ясько.

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Элис-Мария Саакашвили
Элис-Мария Саакашвили / Скриншот

Добавим, что официальная жена Саакашвили - Сандра Руловс так ни разу и не посетила Саакашвили в тюрьме.

Ранее Саакашвили раскрыл подробности своей личной жизни. Как написал он в Facebook, он прекратил отношеня со своей супругой Сандрой Рулофс.

Саакашвили добавил, что на сегодня он состоит в отношениях с нардепом от Слуги народа Елизаветой Ясько.

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Михаил Саакашвили
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