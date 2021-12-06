Ясько заявила о "фармакологической пытке" над Саакашвили

У экс-президента Грузии проблемы со сном и он постоянно находится в тревожном состоянии.
Нардеп из фракции "Слуга народа" Лиза Ясько, которая называет себя невестой экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, сообщила, что ее возлюбленному в течение длительного времени давали опасные психотропные препараты.
Как она рассказала на своей странице в Facebook, этот "жуткий факт" ей стал известен на выходных. Данную информацию Ясько назвала "фармакологической пыткой".
"В течение нескольких недель Михаилу давали психотропные препараты, в которых он не нуждался. Серьезные препараты, влияющие на реакцию и общее психологическое состояние", - заявила Ясько.
Также депутат утверждает, что дозу этого препарата планировали увеличивать, что могло привести к потере слуха и зрения, сделать невозможным его выступление на суде и даже вызвать его физическое уничтожение. Но Саакашвили прекратил прием "опасных препаратов", хотя последствия для его здоровья все еще ощущаются.
"Пока у него серьезные проблемы со сном, он постоянно находится в тревожном состоянии, ухудшается слух, зрение и общее состояние здоровья", - резюмировала Ясько.
Напомним, ранее экс-президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание. Это произошло во время встречи с его адвокатами в комнате для свиданий. Он сидел на голодовке и пил только воду.
Также ранее врач Саакашвили сделал ужасный прогноз о его состоянии. Он заговорил о смерти и подчеркнул, что действовать нужно оперативно.
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