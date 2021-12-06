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Ясько заявила о "фармакологической пытке" над Саакашвили

6 декабря 2021, 18:35
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У экс-президента Грузии проблемы со сном и он постоянно находится в тревожном состоянии.

ясько, саакашвили
Саакашвили якобы вынуждено пил психотропы / Скриншот

Нардеп из фракции "Слуга народа" Лиза Ясько, которая называет себя невестой экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, сообщила, что ее возлюбленному в течение длительного времени давали опасные психотропные препараты.

Как она рассказала на своей странице в Facebook, этот "жуткий факт" ей стал известен на выходных. Данную информацию Ясько назвала "фармакологической пыткой".

"В течение нескольких недель Михаилу давали психотропные препараты, в которых он не нуждался. Серьезные препараты, влияющие на реакцию и общее психологическое состояние", - заявила Ясько.

Также депутат утверждает, что дозу этого препарата планировали увеличивать, что могло привести к потере слуха и зрения, сделать невозможным его выступление на суде и даже вызвать его физическое уничтожение. Но Саакашвили прекратил прием "опасных препаратов", хотя последствия для его здоровья все еще ощущаются.

"Пока у него серьезные проблемы со сном, он постоянно находится в тревожном состоянии, ухудшается слух, зрение и общее состояние здоровья", - резюмировала Ясько.

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Напомним, ранее экс-президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание. Это произошло во время встречи с его адвокатами в комнате для свиданий. Он сидел на голодовке и пил только воду.

Также ранее врач Саакашвили сделал ужасный прогноз о его состоянии. Он заговорил о смерти и подчеркнул, что действовать нужно оперативно.

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