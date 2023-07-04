Российские солдаты пытались прорваться на Сумщину: есть жертвы

В приграничном районе Сумщины состоялись очередные "террористические акты".

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Оккупанты хотели прорваться через границу Сумщины / колаж: Главред, фото: Укрінформ, 24 канал

Оперативное командование "Север" сообщило о попытке российской армии проникнуть на территорию Сумской области. Есть жертвы и раненые.

Оккупанты совершили очередной террористический акт по отношению к местному населению Сумской области.

"3 июля стало известно о гибели двух жителей пограничного населенного пункта и ранении еще одного в результате попытки проникновения врага на территорию нашего государства", - об этом сообщает ОК "Север" в Telegram.

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Сейчас продолжается расследование обстоятельств трагедии. В командовании в очередной раз призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться из опасных районов и населенных пунктов, которые находятся в близости к врагу.

Атака на Сумщину

Напомним, что количество погибших в Сумах резко увеличилось, пострадал ребенок. Сообщалось, что в результате атаки погиб один человек, однако количество жертв увеличилось. Об этом сообщили в Сумской ОВА.

РФ ударила ракетами по Украине. Взрывы гремели в Кременчуге и Сумах - были зафиксированы пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22М3, которые через Сумскую область пролетели в направлении Полтавской области.

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