Без возможности передвигаться по воде: ВСУ мощно уничтожают российские лодки

Оккупанты применяют лодки для разведки действий украинских военных.

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Гуменюк рассказала об уничтожении российских лодок / коллаж: Главред, фото: 1-я ОБрСпН имени Ивана Богуна, ТАСС

Этой ночью, 4 июля, украинские воины успешно отработали по вражеским лодкам. Таким образом, ВСУ лишили оккупантов возможности передвигаться по воде.

С помощью лодок российская армия пытается разведывать действия украинских военных. По словам Гуменюк, этой ночью наши военные больше отработали по российским лодкам.

"Мы лишили врага возможности передвигаться по воде", - сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона Единственные новости.

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Известно, что с помощью лодок захватчики пытаются оттеснить местное население, разведывать наши действия, чтобы сосредоточить свои усилия на тех направлениях, где им робко.

Гуменюк также подчеркнула, что в контрбатарейной борьбе очень тяжелых направлений нет. Надо сосредотачивать огонь там, где скапливается враг.

"Мы также применяем и авиацию, и артиллерию для того, чтобы поражать места скопления техники. Пытаемся уничтожить склады с боеприпасами", - добавила пресс-секретарь.

Обстрелы Херсонской области

Напомним, что россияне палят по Херсону из артиллерии, пока там идет эвакуация. Россияне цинично ударили тогда, когда из города вывозят мирных жителей из-за наводнений, вызванных подрывом Каховской ГЭС.

Армия РФ обстреляла лодку с людьми в Херсоне. По его словам, шесть человек, которые эвакуировались с левого берега, получили ранения - добрались до Херсона и были госпитализированы.

Россияне боятся, что ВСУ будут наступать через Днепр на Херсонщине. Российские провоенные блогеры обеспокоены, что украинские военные могут форсировать Днепр на Херсонщине, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

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