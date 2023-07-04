Россияне боятся, что ВСУ будут наступать через Днепр на Херсонщине - ISW

Российские "военкоры" обратились к соседним республикам за помощью.

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ВСУ могут форсировать Днепр в Херсонской области / коллаж: Главред, фото: Википедия, 36-я ОМБП имени контр-адмирала Михаила Белинского

Российские провоенные блогеры обеспокоены, что украинские военные могут форсировать Днепр на Херсонщине, говорится в ежедневном отчете Института изучения войны.

"Российские провоенные блогеры воспользовались недавней активностью Украины на левом берегу Херсонской области, чтобы призвать к увеличению присутствия малых речных судов и техники на Днепре для того, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение украинских войск", - отметили в ISW.

Аналитики Института изучения войны раскрыли, что 2 июля российские "военкоры" обратились к руководителям республик Дагестан и Татарстан, Астраханской области, Краснодарского и Приморского краев с просьбой направить на линию фронта в Херсонской области лодки, конфискованные у браконьеров.

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Также известно, что один из таких российских "военкоров" призвал возродить флотилию "Днепр" - специальное военное речное подразделение, участвовавшее еще в российско-турецких войнах.

"Он утверждает, что возрожденная флотилия "Днепр" могла бы значительно улучшить положение российских войск на Херсонском направлении, и что эту группировку можно было бы усилить простыми катерами гражданского использования", - отметили в ISW.

Аналитики пояснили, что общая тревожность российских провоенных блогеров на недавнюю украинскую активность на Днепре свидетельствует о том, что они опасаются способности Украины форсировать реку и считают, что нынешнее командование группировки "Днепр" не подготовило в достаточной степени свои войска к такому потенциалу".

Обстрелы Херсонщины

Напомним, что Россия начала массовую бомбардировку Херсона во время эвакуации. В МВД отмечают, что обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтопленными. В результате обстрела войсками РФ Херсона погибла женщина в центре города.

Армия РФ обстреляла лодку с людьми в Херсоне. По его словам, шесть человек, которые эвакуировались с левого берега, получили ранения - добрались до Херсона и были госпитализированы.

Вследствие обстрела лодки российскими оккупантами возле Херсона ранения получили 13 человек. Среди погибших-74-летний мужчина, который собственным телом прикрыл женщину, когда россияне открыли огонь по лодке.

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